Bản tin 8H: Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh vào chiều 20/10.

Chiều 20/10, Bộ GD&ĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh. Trước đó, ngày 7/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 2909/QĐ-BGDĐT, tiếp nhận Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng) về công tác tại Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ mới kể từ ngày 7/10/2022 cho đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (21/10) đến ngày mai, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Quảng Bình đến Quảng Nam từ chiều 21/10 đến hết ngày 22/10 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa tích lũy 70-120mm, có nơi trên 200mm. Hôm nay, các tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục chìm trong mưa rét với nền nhiệt thấp nhất có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 20/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1277/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang (45 tuổi) để nhận nhiệm vụ mới. Ngày 17/8, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định 1274/QĐ-TTg ngày 20/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021; ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 20/10, Sở Nội vụ Gia Lai báo cáo Bộ Nội vụ về tình trạng cán bộ nghỉ việc ở tỉnh. Theo Sở Nội vụ Gia Lai, trong vòng 18 tháng (tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2022) đã có gần 400 cán bộ, viên chức chức thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Ngạch viên chức nghỉ việc với 323 người, phần nhiều là giáo dục (125 người) và y tế (115 người), đặc biệt có 3 người là tiến sĩ. Đối với công chức cấp tỉnh có 24 người xin thôi việc, cấp huyện 13 người. Trong những người nghỉ việc, có 5 người trình độ thạc sĩ, 32 đại học. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai nêu rõ nguyên nhân là tỉnh Gia Lai chưa có chính sách đãi ngộ và thu hút cán bộ làm việc tại tỉnh. Tiền lương chưa thực sự thỏa đáng.

Tại hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 diễn ra ngày 20/10, TS. Nguyễn Lương Tâm – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngày 17/10/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A(H5) từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nữ 5 tuổi (ở Phú Thọ). Đây là ca bệnh cúm A(H5) trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2/2014. Tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận 128 trường hợp nhiễm cúm A(H5).

Ngày 20/10 Việt Nam ghi nhận 541 ca COVID-19, giảm 795 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.495.772 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 299 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.600.224 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 47 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 19/10 có 117.234 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.919.526 liều. (XEM CHI TIẾT)