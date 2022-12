Bản tin 8H: Thủ đoạn lừa tuyển mẫu nhí chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

TPO - Nhiều người bị lừa hàng trăm triệu đồng vì chiêu trò đăng tuyển mẫu ảnh thời trang bé yêu, tuyển trẻ em làm người mẫu cho hãng thời trang…

Ngày 4/12, Công an TP.HCM cảnh báo về loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng xã hội. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM tiếp nhận nhiều vụ việc về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức đăng tin trên nền tảng mạng xã hội Facebook “mẫu ảnh thời trang bé yêu", "tuyển trẻ em làm người mẫu cho hãng thời trang…”… Thủ đoạn là lừa phụ huynh vào nhóm kín trên nền tảng Telegram, yêu cầu nộp tiền online vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Nếu hoàn thành các “nhiệm vụ” được giao sẽ được nhận tiền gốc và lãi theo cấp độ tăng dần. Đến khi nạn nhân không đủ số tiền để thực hiện “nhiệm vụ” nữa, các đối tượng sẽ khóa nhóm và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã lừa đảo.

Ngày 4/12, UBND xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận trường hợp một bệnh nhân nam 35 tuổi tử vong sau một tuần cấp cứu. Trước đó, ngày 25/11, nhóm 8 người trú xã Phú Hội đi hái cà phê rồi ăn cơm trưa trong rẫy tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia. Trong đó, có 6 người uống rượu trắng, ăn cơm canh, bò hầm cà rốt. Hai người còn lại chỉ ăn cơm, canh, không uống rượu. Sáng hôm sau (26/11), một trong 6 người uống rượu có triệu chứng bất thường và tử vong. Cả 5 người có uống rượu còn lại cũng lần lượt có triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, nôn ói và được người nhà đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân 35 tuổi là người tử vong thứ 2 trong vụ nghi ngộ độc rượu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại. Ngày 5/12, Bắc Bộ chìm sâu trong rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Một số khu vực núi cao có thể dưới 5 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5-6/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài tới ngày 9/12.

Ngày 4/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 204 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong hơn 1 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.517.722 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 93 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.922 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 56 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.177 ca. Trong ngày 3/12 có 3.503 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.713.999 liều.

Khoảng 15h ngày 4/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trên Sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được thông tin từ Công an phường Trường Sơn (Sầm Sơn, Thanh Hóa) về việc phát hiện người phụ nữ trong tình trạng say xỉn, đứng trên mỏm đá, có biểu hiện muốn nhảy xuống biển tại khu vực chân đền Độc Cước. Hơn 20 phút sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được người phụ nữ lên bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng theo dõi, chăm sóc. Theo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, người phụ nữ trên 45 tuổi, đang ở tại thành phố Thanh Hóa.

Tối 4/12, hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại Tổng kho hàng tiêu dùng Cù Lao Xanh nằm trên đường Lê Đức Thọ, TP Quy Nhơn, Bình Định. Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/12, người dân phát hiện đám cháy tại Tổng kho hàng tiêu dùng Cù Lao Xanh trên đường Lê Đức Thọ, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn nên tri hô và báo cơ quan chức năng. Đến hơn 23h, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế. Chủ kho Kim Khánh nằm trong Tổng kho Cù Lao Xanh cho biết, ước tính ban đầu tổng thiệt hại của vụ cháy khoảng 9 -10 tỷ đồng.