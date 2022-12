Bản tin 8H: Thanh Hóa rà soát bất động sản liên quan cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương rà soát các tài sản bất động sản liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh trực thuộc rà soát tài sản bất động sản liên quan đến ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Sở yêu cầu văn bản, tài liệu cung cấp được dấu treo, giáp lai gửi về Sở TN&MT (qua Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa) trước ngày 15/12. Ngoài ông Tô Anh Dũng, còn hai bị can bị kiểm tra, rà soát bất động sản, gồm: Vũ Anh Tuấn (SN 1979), trú tại Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Phạm Trung Kiên (SN 1981), trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đây là các bị can bị Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ" trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Chiều 10/12, tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nguồn lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025. Cụ thể, trong 3 năm từ 2023 đến 2025, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ chi hơn 889 tỉ đồng để hỗ trợ nhân viên y tế công lập trên địa bàn. Kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Việc hỗ trợ nhân viên y tế được xây dựng theo 6 mức: 4 triệu đồng/tháng; 3 triệu đồng/tháng; 2,5 triệu đồng/tháng; 2 triệu đồng/tháng; 1,5 triệu đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng.

Ngày 10/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy phép lái xe và thiết bị đèn phát tín hiệu ưu tiên mà lái xe tự ý lắp đặt, đồng thời lập hồ sơ xử lý đối với tài xế Trần A.T. (38 tuổi, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh). Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiều 8/12, chiếc xe nhãn hiệu Toyota Land Cruiser BKS 38A-339.79 bật thiết bị đèn của xe ưu tiên và di chuyển với tốc độ cao khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua địa phận huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận xe không được cấp giấy phép sử dụng đèn ưu tiên. Ông T. tự lên mạng tìm hiểu, tự gắn vào xe để sử dụng mỗi khi thời tiết sương mù.

HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII đã thông qua nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn bác sĩ cho ngành y tế tỉnh giai đoạn 2023-2025. Kinh phí thực hiện chính sách là 45,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh. Theo đó, người có học hàm giáo sư được hưởng trợ cấp 300 triệu đồng/năm; người có học hàm phó giáo sư 200 triệu đồng/năm; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II 100 triệu đồng/năm; thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I 60 triệu đồng/năm. Họ sẽ được hưởng trợ cấp một năm/lần, thời gian hưởng trợ cấp là 5 năm.

Khoảng 21h ngày 10/12, nhiều người sống trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) nghe tiếng nổ lớn. Người dân phát hiện trên sân thượng cửa hàng điện thoại di động cao 2 tầng ở số 7A Tôn Thất Tùng bốc cháy. Chủ cửa hàng gọi điện thoại báo lực lượng chức năng và di dời tài sản ra ngoài. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1 và Phòng PC07 đã đến hiện trường. Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận sân thượng cửa hàng dập lửa. Tuyến đường qua khu vực cũng được phong tỏa để chữa cháy. Đến 21h50, hỏa hoạn được khống chế. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trên sân thượng bị thiêu rụi, may mắn không có thiệt hại về người.

Hôm nay (11/12), miền Bắc tiếp tục mưa rét, nền nhiệt thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang vào chính đông nên không khí lạnh liên tục bổ sung khiến trời rét kéo dài. Dự báo khoảng 13/12, khu vực này đón thêm không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13-15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) diện rộng. Miền Trung mưa dông rải rác. Dự báo từ 15-17/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, trời nắng gián đoạn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/12 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 408 ca COVID-19, giảm 88 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.520.445 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 100 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.609.573 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 68 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca. Trong ngày 09/12 có 52.625 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.886.616 liều. (XEM CHI TIẾT)