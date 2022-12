Bản tin 8H: Bổ nhiệm và công bố quyết định về công tác nhân sự

TPO - Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo có các quyết định về công tác nhân sự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1518/QĐ-TTg ngày 7/12/2022 bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, ông Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ tháng 10/2019. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tiếp nhận PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế về công tác tại Cục Quản lý chất lượng và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, kể từ ngày 01/12/2022; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ngày 7/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm, ngày 26/1/2023 (ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định ở khoản 3, Điều 11, Bộ luật Lao động.

Chiều 7/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian qua, về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên toàn quốc đã phát hiện 3.748 vụ, với 4.354 đối tượng, xâm hại 3.907 trẻ em. So với cùng kỳ giai đoạn 2019 - 2020 giảm 220 vụ = 5,5%, 218 trẻ em=5,3%. Về người chưa thành niên vi phạm pháp luật, toàn quốc phát hiện 8.227 vụ, với 16.649 đối tượng, trong đó 15.568 đối tượng nam, 1.081 đối tượng nữ.

Tối 7/12, ông Đậu Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), xác nhận thông tin một nữ sinh tại địa phương này mất tích trong 2 ngày qua. Theo thông tin nhận được, em T.T.T. (14 tuổi; quê ở xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa), học lớp 9, Trường THCS Lê Hóa, mất liên lạc và không trở về nhà từ sáng 6/12. Gia đình không rõ nữ sinh này đi đâu, đã liên lạc và tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Theo Trường THCS Lê Hóa, vào ngày T. mất tích, toàn trường nghỉ học. Ngày 7/12, nữ sinh này không đến lớp. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm em T.

Ngày 7/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 500 ca COVID-19, tăng 138 trường hợp sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.519.011 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 118 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.609.257 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 44 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca. Trong ngày 06/12 có 30.802 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.792.541 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/12, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng giải cứu thành công thanh niên leo lên nóc nhà cao tầng đứng nhiều giờ. Trước đó, sáng cùng ngày, Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin báo về việc nam thanh niên khoảng 25 tuổi, trú phường An Bình, có biểu hiện trầm cảm, leo lên nóc nhà của gia đình (cao hơn 20m) và có ý định tự tử. Dù người thân và lực lượng chức năng liên tục vận động, khuyên nhủ nhưng nam thanh niên không hợp tác. Cuối cùng, lực lượng công an tiếp cận, khống chế và đưa nam thanh niên xuống an toàn. Sau đó, gia đình đưa người này đến bệnh viện thăm khám. (XEM CHI TIẾT)