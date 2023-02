Bản tin 8H: Tàu nước ngoài chở hơn 4.500 ôtô phát cháy trên biển Vũng Tàu

TPO - Tàu Ah Shin (quốc tịch Panama) chở 4.530 ôtô bất ngờ phát cháy khi đang trên hành trình qua vùng biển Vũng Tàu.

Tối 5/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đám cháy trên tàu Ah Shin ở vùng biển Vũng Tàu cơ bản đã được khống chế. Tàu bị nghiêng 5 độ bên mạn phải. Tất cả các thuyền viên đều an toàn và vẫn ở lại trên tàu. Trước đó, khoảng 19h25 ngày 4/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III về vụ việc tàu Ah Shin trên hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore thì bị cháy. Tàu có 21 thuyền viên mang quốc tịch Nga, đang chở 4.530 ôtô. Lượng nhiên liệu trên tàu gồm 1.356 tấn dầu FO và 82 tấn dầu DO. Tàu cháy ở tầng số 8, 9 và 10. Riêng tầng số 11 và 12 có nhiều khói. Tàu giảm máy, thả trôi tại vị trí có tọa độ khoảng cách mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý về phía Đông Nam, tốc độ trôi dạt khoảng 1,2 hải lý/giờ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, trận dông lốc, mưa đá xảy ra vào chiều tối 4/2 đã gây thiệt hại lớn về vật chất. Cụ thể, dông lốc, mưa đá đã làm tốc mái, sập nhà ở của 20 hộ dân, với mức ảnh hưởng từ 30-70% trên địa bàn các phường: Thanh Bình, Him Lam, Mường Thanh, Nam Thanh và xã Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); trên 80 cây xanh đô thị bị gãy đổ; màn hình led điểm hiệu báo tại quảng trường 7/5 cũng bị gãy đổ. Ước tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Bộ GTVT vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận để xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài khoảng 51,82 km (đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài khoảng 45,22 km; đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6 km) được chia làm 2 phân đoạn. Theo quy hoạch, tuyến đường có quy mô đường cấp III, 4 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.904,66 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư dự án là ngân sách Nhà nước.

Hôm nay (6/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ quay lại thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh. Dự báo trong nhiều ngày tới, khối không khí ẩm tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc, trời tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, độ ẩm trong không khí cao, trời nồm ẩm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, có nơi trên 35 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay, chỉ số tia UV ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/2 Việt Nam ghi nhận 7 ca COVID-19, giảm 9 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.566 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.586 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 04/02 có 0 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.175.551 liều. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin của Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 14h ngày 5/2, xe khách BKS 29B – 082.XX, do tài xế N.V.A (SN 1970, trú tại Hà Nội) điều khiển, va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 78C-063.XX, kéo xe rơ moóc BKS 78R-003.XX, do N.M.P (SN 1979, ở tỉnh Phú Yên) điều khiển, tại km 28+100 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Nà Phước, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Vụ tai nạn khiến tài xế A. và phụ xe khách N.T.V (SN 1975, ở Bắc Giang) tử vong. Một số hành khách bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện địa phương. (XEM CHI TIẾT)