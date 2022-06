Bản tin 8H: Nam sinh lớp 12 tử vong trong tư thế treo cổ

TPO - Một nam sinh đang học lớp 12 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được xác định tử vong trong tư thế treo cổ trên tầng 2 nhà ở của gia đình.

Tối 16/6, thông tin từ UBND xã Diễn Hải (Diễn Châu - Nghệ An), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nam sinh lớp 12 treo cổ tự tử tại nhà. Khoảng chiều tối 14/6, N.H.Đ (SN 2004, trú ở xóm 2, xã Diễn Hải) ở nhà cùng với các em của mình trong căn nhà hai tầng. Một lúc sau, em của Đ. phát hiện anh trai treo cổ tự tử trên tầng hai. Người em hô hoán, kêu cứu người dân xung quanh nhưng Đ. đã tử vong vào thời điểm đó. Được biết, em Đ. là học sinh lớp 12 trường THPT Diễn Châu 4 ở xã Diễn Mỹ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Sáng 17/6, khoảng 107.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội có mặt tại 203 điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/6. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng thi, chưa kể số điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh khác. Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ làm 3 bài thi. Hai bài thi Toán và Ngữ văn được đưa ra dưới dạng tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong 60 phút với nhiều mã đề.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/6), từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cường độ nắng nóng ở Trung Bộ trong 2-4 ngày tới xu hướng gia tăng. Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Hòa Bình nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Từ 18-20/6, nắng nóng xu hướng mở rộng ra trung du Bắc Bộ và Sơn La.

Ngày 16/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca nhiễm mới (giảm 92 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố, có 635 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.734.925 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.835 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.583.105 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng, giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng; bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân, giữ chức Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân. (XEM CHI TIẾT)

Tối 16/6, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa xảy ra vụ nổ tại cơ sở làm bánh cuốn khiến một phụ nữ tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày tại căn nhà của một hộ dân ở khu phố 5, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngân (36 tuổi, ngụ tại căn nhà). Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ bị đổ sập và 3 căn nhà liền kề cũng bị đổ sụp tường, nhiều đồ vật hư hỏng nặng. Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng hơn 17h cùng ngày, đang sử dụng lò tráng bánh thì đồng hồ báo nhiệt bị tắt, không báo áp suất, chị Ngân đã điện thoại cho chồng về kiểm tra. Tuy nhiên, vừa cúp máy, vụ nổ xảy ra. (XEM CHI TIẾT)

Tại buổi họp báo vào ngày 16/6, bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM, cho biết, khu vực xảy ra sự cố bôi bẩn toa tàu là tại depot Long Bình thuộc thành phố Thủ Đức. Đây là khu thi công toà nhà điều hành tuyến Metro số 1, xưởng bảo trì, bảo dưỡng và bãi đậu tàu; có 2 lớp bảo vệ, lớp bên ngoài cổng và 4 bảo vệ túc trực ngày đêm tại khu vực các toa tàu. Ngay sau khi hai đoàn tàu bị vẽ bậy, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhà thầu tăng cường bảo vệ, không cho người lạ, người không có nhiệm vụ ra vào khu vực depot, điều tra nguyên nhân, xác định thủ phạm. Hiện nay, các toa xe đã được phục hồi nguyên trạng ban đầu. (XEM CHI TIẾT)