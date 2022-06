Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự mới của Tổng cục Thuế

TPO - Tổng cục Thuế vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận làm Phó vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế và ông Bùi Việt Hùng làm Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ngày 15/6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố Quyết định 916/QĐ-TCT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, Tổng cục Thuế. Trước đó, ngày 14/6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố Quyết định 899/QĐ-TCT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý thu - Sổ, thẻ thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thuế.

Chiều 15/6, thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình), lãnh đạo huyện này đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm chức danh chủ tịch xã của ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp. Ông Viên đã có 2 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch thống nhất cho ông Viên tái cử nhiệm kỳ thứ 3. Thời gian gần đây, khi thấy tình hình phù hợp, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã thống nhất cho ông Nguyễn Công Viên làm đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp để nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 15/6, Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Văn phòng Ban ATGT TP HCM, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện, Thanh tra Sở GTVT liên quan tình hình sử dụng vỉa hè làm bãi đỗ xe trước các bệnh viện trên địa bàn TP. Theo Sở này, việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông, trông giữ xe phải đảm bảo duy trì chiều rộng vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5m dành cho người đi bộ. Trường hợp việc cấp phép tạm thời một phần vỉa hè khiến người đi bộ phải lưu thông dưới lòng đường chung với các phương tiện giao thông để xảy ra tai nạn giao thông, đơn vị cấp phép hoàn toàn chịu trách trước pháp luật.

Tin từ Tổng Công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc, xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ vừa di dời tàu An Phúc 06 - một tàu bị cạn trên luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí an toàn. Trước đó, Tổng Công ty đã ra thông báo về một chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu An Phúc 06, được phát hiện trên vùng biển Hải Phòng, bị cạn trên đê chắn cát đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng. Tàu bị cạn nằm cách đăng tiêu B1 khoảng 560m về phía hạ lưu và cách phao 18 luồng hàng hải Hải Phòng khoảng 890 về phía Tây Nam.

Hãng hàng không Vietnam Airlines đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Ấn Độ từ ngày 15/6. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN5025, có hành trình từ Hà Nội đi New Delhi, đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Indira Gandhi lúc 14h25 (giờ địa phương). Chuyến bay chiều về từ New Delhi đến Hà Nội mang số hiệu VN5024 đã khởi hành vào chiều cùng ngày. Các chuyến bay giữa Hà Nội và New Delhi cất cánh vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hằng tuần; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và New Delhi cất cánh vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/6), mưa giảm ở miền Bắc. Trong đó khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gồm thủ đô Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Dự báo từ mai nền nhiệt gia tăng ở miền Bắc, trời nắng, có nơi nắng nóng. Khoảng chiều tối và đêm 19/6, khu vực này bước vào đợt mưa rào và dông rải rác kéo dài vài ngày, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 866 ca nhiễm mới tại 43 tỉnh, thành phố (có 784 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.734.151 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.382 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.574.270 ca. Từ 17h30 ngày 14/6 đến 17h30 ngày 15/6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)