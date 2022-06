Bản tin 8H: Cô gái 19 tuổi vờ tự tử nhiều lần để được cho tiền tiêu xài

TPO - Lực lượng chức năng phát hiện L. chỉ vờ tự tử nhằm lừa lòng thương của người dân để được cho tiền tiêu xài.

Ngày 12/6, tin từ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an thị trấn Phước Long vừa lật tẩy một cô gái chuyên vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi. Theo thông tin ban đầu, ngày 11/6, người dân thị trấn Phước Long phát hiện tại cầu Phước Long 2 có một cô gái có ý định tự tử. Khi lực lượng chức năng đến thuyết phục, cô gái khai tên Nguyễn N.L. (19 tuổi, quê huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện, L. chỉ vờ tự tử nhằm lừa lòng thương của người dân để được cho tiền tiêu xài. L. đã thực hiện ít nhất 8 lần chiêu trò trên tại nhiều nơi trong tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Công an địa phương đã lập biên bản và tuyên truyền cảnh cáo đối tượng này không được tái phạm hành vi trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/6 Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày 13/6 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 14/6 đến ngày 15/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong khoảng 3 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động 25-28 độ C. Ngày 13/6, khu vực từ Thanh Hóa đến đến Phú Yên nắng nóng diện rộng. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 14-15/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Sáng 13/6, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, đêm 12/6 trên trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 2 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 12/6, một chiếc xe máy sang đường bất ngờ bị xe mô tô phân khối lớn đi tốc độ cao đâm trúng văng ra và va chạm với một xe máy đi bên cạnh. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cả nước thu hơn 4.400 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ. Ước tính đến hết tháng 6, con số này sẽ đạt hơn 5.300 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Bộ GTVT giao năm 2022. Tính đến cuối tháng 5, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định hơn 460.000 lượt phương tiện, trong đó có gần 410.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT và BVMT) và hơn 50.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn ATKT và BVMT ở lần kiểm định thứ nhất.

Ngày 12/6, một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM, khiến hai cha con tử vong thương tâm. Theo đó, khoảng 17h, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ TP Thủ Đức đi quận 12), xe máy BKS 68G1-855.95, do anh V.T.L (SN 1985, quê Kiên Giang) điều khiển chở theo con gái V.N.L (SN 2010), bị xe tải BKS 94H-003.04 đi cùng chiều phía sau tông trúng khiến 2 cha con anh L ngã xe lăn ra đường. Thời điểm này mưa lớn, một chiếc xe tải khác do không xử lý kịp tình huống đã cán trúng cha con anh L. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 12/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 568 ca nhiễm mới, tại 34 tỉnh, thành phố (có 378 ca trong cộng đồng). Đây là ngày có số F0 thấp nhất trong khoảng 1 năm qua tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.731.812 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.274 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.553.193 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Hương (quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên), cho biết gia đình đã đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) trình báo về việc con gái tên Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) mất tích gần một tuần. Theo ông Hương, khoảng 2 tháng trước, con gái ông quen biết với một người tại TP.HCM qua mạng xã hội. Người này giới thiệu con ông làm việc lương cao, ăn ở miễn phí. Chiều 5/6, Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh) vào sáng 6/6. Chiều cùng ngày, Ngọc gọi về cho gia đình một lần và mất liên lạc từ đó. (XEM CHI TIẾT)