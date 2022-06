Bản tin 8H: Tổng công ty Khí Việt Nam bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Tổng công ty Khí Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ mới tại 2 công ty trực thuộc: Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ và Công ty Dịch vụ Khí.

Hôm 10/6, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức buổi lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ mới. Ông Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ của PV GAS. Căn cứ chủ trương của Đảng ủy Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Minh - Quyền giám đốc Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ; đồng chí Đỗ Thành Trung – Trưởng phòng Kỹ thuật - Sản xuất Công ty Dịch vụ Khí giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Khí.

Chiều 13/6, Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), có báo cáo ban đầu vụ việc cô gái tên Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) mất tích khi đến TP.HCM làm việc. Theo công an, rạng sáng 13/6, Ngọc đã liên hệ với người nhà qua Facebook chị ruột là N.T.V. Cô gái này cho biết đang ở Campuchia và có công việc ổn định, nhưng không nói rõ làm nghề gì. Ngọc yêu cầu gia đình gỡ bỏ các tin bài đã đăng trên các kênh thông tin truyền thông về việc tìm người. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha Ngọc) trình báo ngày 5/6, con gái đón xe khách đến TP.HCM làm việc. Đến nơi, Ngọc gọi điện thông báo và mất liên lạc từ đó.

Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, đơn vị đang truy tìm nam thanh niên điều khiển xe máy buông cả 2 tay và không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường. Theo đó, vào tối 12/6, một đoạn video dài khoảng một phút được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy theo hướng từ thị xã Điện Bàn đi TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong video còn có hai người chạy xe bên cạnh có hành vi cổ vũ cho nam thanh niên buông 2 tay, nằm trên yên xe để điều khiển.

Chiều 13/6, lãnh đạo Văn phòng UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra việc một cháu bé tử vong tại một bể bơi trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h cùng ngày, nhân viên bể bơi Đại Thành Long (thị trấn Vũ Thư) phát hiện cháu B.A (SN 2012, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư) nổi trên mặt nước tại bể bơi dành cho người lớn. Các nhân viên ở đây đã cố gắng sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa gửi phương án tổ chức khai thác 2 tuyến vận chuyển khách du lịch liên tỉnh đến các sở, ngành liên quan cùng các công ty tàu cao tốc. Theo đó, tuyến tàu cao tốc vận chuyển khách du lịch từ TP HCM đến tỉnh Tiền Giang cự ly khoảng 110 km, đến tỉnh Bến Tre cự ly khoảng 120 km và ngược lại. Hướng hành trình cụ thể: Từ bến Bạch Đằng (quận 1) hoặc cảng Sài Gòn, Nhà Rồng (quận 4) – sông Sài Gòn – sông Nhà Bè - sông Soài Rạp – sông Vàm Cỏ (hoặc theo hướng kênh Nước Mặn – sông Cần Giuộc) – kênh Chợ Gạo – sông Tiền – đến cảng, bến thủy nội địa thuộc tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre và ngược lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/6) và ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa- Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ngày và đêm 15/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Thủ đô Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, ngày 15/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo từ đêm 15/6, mưa giảm ở miền Bắc, riêng khu vực vùng núi từ đêm 15-16/6 và từ 19-23/6 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 616 ca ghi nhận trong nước (tăng 48 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố, có 527 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.732.429 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.330 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.562.523 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)