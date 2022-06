Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước

TPO - Thượng tá Nguyễn Huy Hải vừa nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Hải (50 tuổi, quê quán huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Từ ngày 16-17/6, nắng nóng có khả năng gia tăng và xảy ra trên diện rộng trở lại. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp kiểu hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối có mưa giông rải rác.

Chiều 14/6, tại VKSND TP Phan Thiết, VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận Dương Xuân Sơn đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hạ Vĩ Khôi, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND TP Phan Thiết giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Phan Thiết; ông Võ Ngọc Cường, Kiểm sát viên trung cấp Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về trật tự xã hội VKSND tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Phan Thiết. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15/6.

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nam thanh niên vừa bỏ lại sổ khám bệnh, nhảy cầu Thuận Phước tự tử. Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, nam thanh niên chạy xe máy đến giữa cầu Thuận Phước (thuộc địa phận phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) rồi bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống sông Hàn, mất tích. Nạn nhân được xác định là Nguyễn H. H. (SN 1998), trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy biển số 76-C1 và balo, còn phát hiện sổ khám chữa bệnh của nạn nhân để lại trên cầu Thuận Phước. Trong đó, Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng chẩn đoán thanh niên này bị các rối loạn lo âu ám ảnh.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết đang phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết, thông báo đến các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi có biện pháp hỗ trợ một tàu cá với 34 thuyền viên đang bị trôi tự do trên biển Phú Quý. Theo thông tin ban đầu, lúc 6h18 ngày 14/6, tàu cá số hiệu QNg 92555 TS gặp sự cố gãy chân vịt, trôi tự do cách vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 86 hải lý.

Ngày 14/6, Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết dự kiến ngày 1/7 sẽ chính thức thu phí tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, ngày 16/6, sẽ thử nghiệm thu phí nhưng chưa thu tiền để tài xế quen cách vận hành khi thu phí chính thức. Theo đó, mức đề xuất thu phí đường bộ tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 với mức cao nhất lên đến 8.400 đồng/xe/km. Như vậy, phí cho xe đi toàn tuyến là từ 108.000 đồng đến 432.000 đồng tuỳ loại xe.

Ngày 14/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 856 ca nhiễm mới (tăng 240 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố, có 664 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn là tỉnh, thành phố có số ca mắc mới trong ngày cao nhất nước, với 151 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.733.285 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.365 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.568.888 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)