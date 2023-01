Bản tin 8H: Giao nhân sự điều hành Cục Đăng kiểm Việt Nam

TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho ông Nguyễn Vũ Hải.

Tại hội nghị tổng kết năm 2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam vào chiều 16/1, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm cho Phó cục trưởng Nguyễn Vũ Hải. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, sau khi ông này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ. Trước đó, ông Nguyễn Vũ Hải cho biết được Bộ GTVT giao điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam từ ngày 6/1, trong thời gian ông Hà vắng mặt tại đơn vị phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng ký ngày 6/1.

Ngày 16/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, sau 2 tháng (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 12/1/2023) thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 521.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, 80.672 trường hợp bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn; phạt tiền gần 400 tỷ đồng. Trong hai tháng này, cả nước xảy ra 1.854 vụ TNGT, làm chết 1.026 người, bị thương 1.323 người. So với thời gian trước liền kề, giảm 121 vụ (6,12%), giảm 41 người chết (3,84%), giảm 86 người bị thương (6,10%).

Ngày 16/1, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND tối cao. Tại buổi Lễ, đại diện Vụ 3, VKSND tối cao đã công bố các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Nhật Tuấn, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ 3, VKSND tối cao; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Đông, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 3, VKSND tối cao. Các Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2023.

Khoảng 13h30 ngày 16/1, tại địa phận thôn Phong Phú, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, xe khách 29 chỗ mang BKS 36B-03691 đang lưu thông trên Tỉnh lộ 523, khi đến địa phận xã Thành Mỹ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện, tài xế xe khách hô hoán để người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ xe khách. Khoảng gần 15h cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa. Cơ quan chức năng xác định khi vụ cháy xảy ra, trên xe chỉ có mình tài xế. Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên toàn bộ chiếc xe và tài sản trên xe đã bị thiêu rụi.

Khoảng 12h ngày 16/1, một vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên đường ĐT.759 đoạn qua xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Thời điểm trên, ôtô bán tải biển số TP.HCM, do Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) cầm lái, chạy trên đường ĐT.759 hướng TP.HCM đi huyện Phú Riềng. Khi đến, ôtô va chạm với xe máy do người đàn ông tên Thuận (53 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển chở một phụ nữ chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Sau va chạm, ôtô bán tải lao thẳng xuống lề đường, hư hỏng.

Hôm nay (17/1), miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong khối không khí lạnh. Nhiệt độ đo thực lúc sáng nay tại Mẫu Sơn là 0,9 độ C, tại Tam Đảo là 5 độ C, tại Sa Pa là 4 độ C. Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Từ 19/1, miền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ, trời rét dài ngày. Từ ngày 17-18/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo từ mai, mưa giảm ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Khoảng 23-24/1 (mùng 2-3 Tết), khu vực này có khả năng đón mưa dông trở lại, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/1 Việt Nam ghi nhận 27 ca COVID-19, tăng 5 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.167 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.117 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 15/01 có 22.740 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.906.862 liều. (XEM CHI TIẾT)