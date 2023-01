Bản tin 8H: Hòa Bình xin trợ giúp khẩn do trung tâm đăng kiểm duy nhất dừng hoạt động

TPO - UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam và Bộ GTVT hỗ trợ nhân sự sau khi Giám đốc, Phó Giám đốc và các đăng kiểm viên của trung tâm đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình mời làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Ngày 15/1, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị hỗ trợ nhân sự thực hiện việc đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. Văn bản nêu rõ, từ ngày 9/1, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở GTVT Hòa Bình đã tạm thời dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới, do thiếu nhân sự thực hiện nhiệm vụ. Nguyên nhân do Giám đốc, Phó Giám đốc và các đăng kiểm viên của trung tâm đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình mời làm việc, phục vụ công tác điều tra. Cũng theo UBND tỉnh Hòa Bình, dự báo số lượng phương tiện đến thời hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tháng 1 và tháng 2/2023 là khoảng 3.000. UBND tỉnh đề nghị xem xét điều động, biệt phái 4 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

Tối 15/1, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp cập nhật tiến độ cứu nạn bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m. Theo đó, lực lượng cứu hộ đã hạ thêm độ sâu 2 cừ larsen (cọc ván thép) cặp hai bên cọc bê tông đến độ sâu 30m và hàn giữ cố định đỉnh cọc và cừ larsen. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất trong lòng hố kết hợp với bơm dung dịch bentonite (dung dịch của một loại bột khoáng sét pha với dung môi là nước), độ sâu hiện tại khoảng 19 - 20m so với đỉnh cọc.

Ngày 15/1, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tp.Đà Nẵng cho hay, 19 chuyến bay bị ảnh hưởng vì thời tiết xấu ngày 14/1. Các chuyến bay này không thể hạ cánh phải bay vòng chờ, chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay khác hoặc hủy chuyến. Bắt đầu từ 20h30 tối 14/1 đến 4h30 sáng 15/1, trên bầu trời cảng Hàng không Quốc tế Tp.Đà Nẵng mây và sương mù dày đặc. Sương mù tầm thấp khiến việc cất, hạ cánh của máy bay bị ảnh hưởng. Do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn nên các hãng bay đã hoãn, bay vòng hoặc chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác.Một số chuyến khác phải hủy chuyến, thay đổi kế hoạch bay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã giảm sâu. Dự báo từ 17/1, miền Bắc vẫn rét đậm nhưng trời hửng nắng. Từ 19/1, nền nhiệt bắt đầu tăng nhẹ, trời hửng nắng cho đến giáp Tết. Miền Trung có mưa. Dự báo mưa dông còn kéo dài ở các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Ngãi đến hết 18/1. Các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế trời rét kéo dài. Đà Nẵng – Quảng Ngãi trời se lạnh nhiều ngày. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/1 Việt Nam ghi nhận 22 ca COVID-19, thấp nhất trong 2 năm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.140 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 16 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.105 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 5 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 14/01 có 10.640 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.883.834 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết 3 Trung tâm đăng kiểm và 1 Chi nhánh của Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở TP HCM với tổng số 8 dây chuyền kiểm định sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 16/1 sau thời gian đóng cửa nhằm phục vụ điều tra, để phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định xe cơ giới lưu hành của người dân. Danh sách cụ thể gồm: Trung tâm đăng kiểm 50-03V (số 107 Đường Phú Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức); 50-03V chi nhánh (khu phố 4, Trường Sơn, Linh Trung, TP Thủ Đức); 50-05V (số 1143/3B, QL 1A, KP3, phường An Phú Đông, Quận 12) và 50-07V (số 428/56 Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân). (XEM CHI TIẾT)