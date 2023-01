Bản tin 8H: Kiện toàn nhân sự Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

TPO - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa vừa được bổ sung vào Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã trao Quyết định của Ban Bí thư kiện toàn, bổ sung hai đồng chí tham gia thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương gồm: Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm đối với đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và Thành viên đối với đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Trần Hồng Hà 60 tuổi, quê Hà Tĩnh, là kỹ sư công nghệ khai thác mỏ, Tiến sĩ Tổ chức, Quản lý, khai thác khoáng sản. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XIV. Tháng 4/2016, ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quốc hội đầu tháng 1 đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà làm Phó Thủ tướng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào Đảng ngày 24/7/1990.

Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành giải cứu bé gái 9 tuổi bị kẹt giữa khe của 2 nhà xây tại phường Kim Tân, TP Lào Cai. Trước đó, khoảng hơn 16h cùng ngày, người dân phát hiện cháu bé rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường của 2 nhà số 196 và 198 đường Hàm Nghi. Cháu bé là P.P.A. (SN 2014, trú tại tổ 5, phường Kim Tân, TP Lào Cai). Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt tại khe giữa 2 nhà rộng khoảng 25 cm, không có lối thoát hiểm và cháu không di chuyển được. Sau gần 30 phút tiến hành khoan đục, cắt tường, các chiến sĩ giải cứu cháu khỏi khe nhà an toàn. Nguyên nhân cháu A. bị mắc kẹt là khi chơi đùa trên tầng 2, cháu không may ngã xuống khe hẹp.

Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15h ngày 1/2. Chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu mới là 10 ngày, nghĩa là thông thường vào các ngày 1, 11, 21 hàng tháng, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá. Tuy nhiên, ở kỳ điều chỉnh tới rơi vào ngày 21/1 (tức 30 tháng Chạp) trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Bởi vậy, theo quy định tại Nghị định 95, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi vào ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 1/2/2023.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 15/1, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét. Từ chiều và đêm 15/1 đến khoảng ngày 18/1, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ thời gian này phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 14-17 độ.

Ngày 13/1, Việt Nam ghi nhận 55 ca COVID-19, giảm 33 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.089 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 399 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.049 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 9 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 12/01 có 32.681 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.668.329 liều.

Ngày 13/1, Cục chính trị - Quân khu 7 khẳng định thông tin nữ sinh bị hiếp dâm và nhảy lầu tự tử tại Trường Quân sự Quân khu 7 là hoàn toàn sai sự thật. Theo Cục chính trị- Quân khu 7, vụ việc nữ sinh HUFLIT bị đồn đoán trên mạng xã hội là sự việc xuất phát từ mâu thuẫn đời thường nhưng bị các phần tử, đối tượng phản động đăng tải, cập nhật tin giả, kêu gọi cung cấp bằng chứng, bình luận đến mức phức tạp tạo thành một "chiến dịch truyền thông bẩn", xuyên tạc, xúc phạm danh dự cá nhân liên quan, hạ thấp uy tín, phẩm chất tốt đẹp của Quân nhân nói chung và Lực lượng vũ trang nói riêng.