Bản tin 8H: F0 đi giao lưu bóng đá, thêm 7 F1 thành bệnh nhân COVID-19

TPO - Bắc Giang ghi nhận thêm 7 ca bệnh liên quan đến ca F0 ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang, công nhân Công ty Kinsen ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Ngày 4/7, trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện một trường hợp F0 là anh T.V.Tr (SN 1990, ở thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên) là công nhân Công ty Kinsen (ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), được xác định mắc COVID-19 khi thực hiện xét nghiệm trước khi đi làm trở lại. Qua điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát các trường hợp liên quan, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca F0. Đến nay, toàn huyện ghi nhận 8 ca F0 ở 3 thôn: Trong Giữa, Đồng Sen và thôn Lý của xã Việt Lập. Các trường hợp nhiễm bệnh tập trung ở 3 gia đình có người tham gia đá bóng cùng nhau vào ngày 26/6.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/7), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm khí tượng cảnh báo từ 7-8/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến khoảng ngày 11/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Ngày 6/7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước tới điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và đính chính thông tin sai sót nếu có. Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các thí sinh khi làm thủ tục dự thi phải có căn cước công dân, giấy báo để nhận thẻ dự thi. Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp làm ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Ngày 7/7, thí sinh làm bài hai môn Ngữ văn và Toán. Các em làm bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ vào ngày 8/7.

Sáng ngày 6/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh An Giang cho biết, từ 0h ngày 6/7, huyện An Phú và huyện Châu Phú thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với khu vực thuộc ấp Tân Khánh và ấp Tân Bình của thị trấn Long Bình (huyện An Phú, nơi ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên của tỉnh An Giang) sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 10/7. Trước đó, vào chiều 5/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 5/7, UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản đề nghị Bộ GTVT cho tạm dừng khai thác chuyến bay chở khách từ TP.HCM đến Phú Quốc và ngược lại từ 0h ngày 6/7 để phòng, chống dịch COVID-19. Dù Phú Quốc chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, UBND tỉnh Kiên Giang nhận định nguồn lực y tế của thành phố đảo có hạn, nhất là năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Kiên Giang lo ngại cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cách ly tập trung, điều trị bệnh nhân thiếu sẽ dẫn đến khó khăn cho Phú Quốc trong xử lý dập dịch. Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất dừng đường bay TP.HCM - Phú Quốc kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 lan rộng tại TP.HCM.

Sáng 6/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo, 5 trường hợp trong một gia đình tại huyện Mỹ Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Anh L.V.C (sinh năm 1982 địa chỉ tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, là lái xe tự do) là người đầu tiên nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, 4 người trong cùng gia đình anh C, gồm: Vợ là N.T.T sinh năm 1990, nghề nghiệp làm ruộng và 3 con (con trai L.V.T sinh năm 2003 là học sinh lớp 12; con gái L.T.L.A sinh năm 2008 và con gái L.T.K.N sinh năm 2013) cũng nhận kết quả tương tự. Hiện, 5 bệnh nhân này được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 6/7, Bộ Y tế cho biết có 277 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước. Trong đó 228 ca tại khu vực phong toả, cách ly. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (230), Phú Yên (18), Đồng Nai (11), An Giang (10), Hưng Yên (5), Vĩnh Long (2), Hà Nam (1). Việt Nam có tổng cộng 19.441 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.871 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 243.769. Số ca tử vong là 90 ca. Số ca điều trị khỏi là 8.022 ca. (XEM CHI TIẾT)