Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Hải Dương

Ngày 14/3, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao các Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Theo Quyết định, kể từ ngày 16/3, ông Phạm Văn Mạnh, quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương; ông Trần Quang Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương. Ông Phạm Văn Mạnh sinh năm 1974, trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Từ tháng 6/2022, ông Mạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và được giao Quyền Giám đốc Sở từ ngày 22/6/2022. Ông Trần Quang Cảnh sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Tiến sĩ y học, có gần 21 năm công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương; từ tháng 5/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Theo quyết định của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH Trung Linh Phát (địa chỉ: Số 8 đường Tràng An, TP Ninh Bình) đang nợ thuế số tiền hơn 115 tỷ đồng. Trước việc nợ thuế kéo dài của doanh nghiệp này, mới đây Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, tài khoản ngân hàng đối với Công ty TNHH Trung Linh Phát. Được biết, Công ty TNHH Trung Linh Phát do ông Trần Văn Dân làm Chủ tịch HĐQT.

Chiều 14/3, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin tổ chức lễ tuyên thệ thành lập Trung tâm giám sát mạng máy tính Bộ Công an và công bố các quyết định về tổ chức cán bộ. Trung tâm giám sát mạng máy tính Bộ Công an sẽ trực tiếp quản lý, tổ chức vận hành, khai thác hệ thống giám sát đã được triển khai tại các trung tâm vùng và mạng máy tính công an các đơn vị, địa phương hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giám sát, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng, sự cố an toàn thông tin trong hệ thống mạng máy tính diện rộng ngành Công an.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối 15/3, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 15/3 trời lạnh về đêm và sáng sớm, có nơi trời rét. Ngày 15/3, Nghệ An đến Khánh Hòa đêm và sáng sớm sương mù, sương mù nhẹ rải rác ở phía Bắc, trưa chiều trời nắng, phía Nam mưa rào vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định để ông Phùng Khánh Tài thôi tham gia Đảng đoàn, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Trước đó, ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 14/3, Sở Giao thông và vận tải tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định về việc thu hồi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 với 43 trường hợp do sử dụng giấy phép lái xe giả. Trước đó những trường hợp này gửi hồ sơ đến Sở Giao thông và vận tải đề nghị cấp đổi sang giấy phép lái xe mới. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 43 giấy phép không do cơ quan quản lý giấy phép lái xe cấp (giấy phép lái xe giả). Hầu hết các giấy phép lái xe giả này đều có ngày cấp từ 10 đến 20 năm trước. Ngoài ra, 43 trường hợp này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong vòng 5 năm tới.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn cho biết: Đơn vị đang phối hợp với UBND phường Đình Bảng xác minh clip ghi lại cảnh 2 người (được cho là bảo mẫu) đè, bịt mũi, banh miệng một em nhỏ nằm trên sàn nhà, để đút cơm. Một lãnh đạo UBND phường Đình Bảng xác nhận sự việc trong clip xảy ra trên địa bàn phường Đình Bảng. Theo đó, 2 bảo mẫu trong clip đang làm việc tại một cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật ở phường Đình Bảng. Cơ sở này mới hoạt động.