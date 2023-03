Bản tin 8H: 4 phụ nữ nhảy nhót phản cảm tại di tích chùa Bổ Đà

TPO - Lực lượng chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã xử phạt người đăng tải clip vì cho rằng nội dung video không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Những ngày qua, một trang TikTok chia sẻ clip quay 4 phụ nữ mặc áo bà ba màu hồng, có hành động nhảy phản cảm tại khu vực vườn tháp, di tích chùa Bổ Đà (ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Ngày 13/3, Công an huyện Việt Yên xác định tài khoản đăng tải clip là của T.T.G. (38 tuổi, ở huyện Việt Yên). Danh tính 2 trong số 4 người phụ nữ nhảy nhót trong clip là H.T.T. (32 tuổi) và N.T.Y. (38 tuổi). Hiện chị G. đã gỡ các video trên trang mạng xã hội cá nhân. Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt chị T.T.G. 5 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ngày 13/3, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.T.H. (34 tuổi) về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật. Tương tự hành vi trên, N.Đ.Y. (33 tuổi) cũng bị Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xử phạt 7,5 triệu đồng. Sau khi vay tiền qua một ứng dụng nhưng chậm trả tiền, H. và Y. bị nhiều đối tượng khủng bố qua điện thoại. Tình trạng xảy ra thường xuyên khiến H. và Y. chuyển hướng mọi cuộc gọi lạ đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Hành vi này đã ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh của cơ quan chức năng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ C. Từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khoảng 17h ngày 13/3, bãi chứa lốp xe máy, ôtô đã qua sử dụng rộng khoảng 100 m2, trên đường TX14, phường Thạnh Xuân (quận 12) bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện cháy, chủ bãi lốp xe này cùng người dân địa phương dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đã đến hiện trường, kéo đường ống nước khoảng 400 m vào bãi lốp xe dập lửa. Gần 17h30, hỏa hoạn được khống chế. Vụ cháy khiến hàng trăm lốp xe cũ bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là người chủ đốt lốp xe để lấy sắt bán phế liệu. Tuy nhiên, khi đốt, người chủ không kiểm soát dẫn đến cháy cả bãi.

Ngày 13/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, tại Quyết định số 216/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với quyết định bổ nhiệm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện có 4 thứ trưởng, gồm: Nguyễn Trần Quốc Phương, Trần Duy Đông, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Đỗ Thành Trung. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là ông Nguyễn Chí Dũng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 13/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm đối với ông Nguyễn Minh Khoa - Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Gia Lai. Ông Khoa bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm được thực hiện theo kết luận chỉ đạo của UBKT Trung ương, sau khi cơ quan này kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Tài chính vì “dính” đến sai phạm dự án sân golf Đak Đoa.Ông Khoa với vị trí Trưởng phòng Quản lý giá và công sản liên đới trách nhiệm khi tham mưu cho lãnh đạo sở này tính thiếu 9,1 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế cho Tập đoàn FLC. Khi UBKT Trung ương vào cuộc, Sở Tài chính Gia Lai đã thay Tập đoàn FLC nộp số tiền 9,1 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng. Ông Nguyễn Văn Trịnh bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ban Bí thư kỷ luật về Đảng. Trước đó, ngày 16/12/2022, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng ông Nguyễn Văn Trịnh. Ông Trịnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 30/11/2022 để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Trịnh được xác định góp phần thúc đẩy Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật. (XEM CHI TIẾT)