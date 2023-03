Bản tin 8H: Phát hiện thi thể hai thanh niên dưới kênh

TPO - Công an nhận định vụ thi thể hai thanh niên dưới kênh ở Tiền Giang là tai nạn giao thông, không có dấu hiệu tội phạm khác.

Ngày 12/3, cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang đã có nhận định ban đầu vụ phát hiện thi thể hai thanh niên dưới kênh ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan CSĐT kết luận hai nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, suy hô hấp, phù phổi cấp do ngạt nước. Công an nhận định đây là vụ tai nạn giao thông, không có dấu hiệu tội phạm khác. Trước đó, tối 11/3, người dân sống bên cạnh cầu Dĩ) phát hiện một xe máy bị tai nạn nằm bên cạnh bờ kênh, không thấy người lái nên trình báo lực lượng chức năng. Đến 23h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nam thanh niên dưới kênh Năng và đưa lên bờ. Danh tính của họ được xác định là N.V.L và Đ.V.L (20 tuổi, ngụ huyện Châu Thành). Bước đầu, công an xác định hai thanh niên này đi xe máy gặp tai nạn rồi rơi xuống kênh tử vong.

Sáng 12/3 tại Trung tâm Đăng kiểm 29-06V (Thanh Trì, Hà Nội), Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm) tổ chức buổi sát hạch cấp chứng chỉ cho 27 nhân sự đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó phòng Kiểm định xe cơ giới, Chủ tịch Hội đồng sát hạch, cho biết những người này gồm 25 đăng kiểm viên tập sự thi sát hạch để trở thành đăng kiểm viên chính thức và 2 đăng kiểm viên chính thức thi lên bậc cao. Người dự sát hạch đợt này là các đăng kiểm viên tập sự đã trải qua tối thiểu 12 tháng thực tập tại các trung tâm đăng kiểm ôtô. Trước đó, họ là sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật, cơ khí ô tô. Các thí sinh thi lý thuyết 45 phút trên giấy và thi thực hành 5 bước dưới sự giám sát và chấm điểm của các giảng khảo từ Phòng Kiểm định xe cơ giới.

HĐND Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Thượng Cát và đường vành đai 3,5 nối từ cây cầu này đến quốc lộ 32. UBND Hà Nội cho biết tổng chiều dài cầu Thượng Cát là 5,22 km. Trong đó, chiều dài cầu chính là 820 m, bề rộng cầu 33 m, đảm bảo 8 làn xe. Đường hai đầu cầu rộng 50-60 m. Công trình bắc qua sông Hồng, nối quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh. Cầu Thượng Cát được xếp vào dự án nhóm A với tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2027. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.

TS Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, dân số nước ta hiện nay là hơn 99 triệu người, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 Châu Á và thứ 3 cộng đồng ASEAN. Với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4 Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người. Để đánh dấu sự kiện đáng ghi nhớ này, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện lớn chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia. Thời gian dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4/2023.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nước ta. Từ đêm 12-13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Ngày 13/3, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C. Cụ thể, đêm 12 và ngày 13/3, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ duy trì mức 12-15 C, có nơi dưới 12 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 15-18 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ở mức 18-21 độ C. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 12/3 đến sáng 13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 12-14/3, Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Ngày 12/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 4 ca mắc trong 24 giờ, giảm sâu so với ngày trước đó. Theo thống kê trong 7 ngày qua, Việt Nam chỉ ghi nhận hơn 74 ca COVID-19 mới. So với tuần trước đó, số ca mắc mới tuần này tương đương. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.037 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.818 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, tăng thêm 1 ca so với ngày hôm qua. Đến nay, đã 72 ngày liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Hiện cả nước đã tiêm 266.502.681 liều vắc-xin COVID-19.

Ngày 12/3, bà Lê Thị Nguyệt - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã nhận được công hàm của Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM đề nghị gia hạn thị thực cho con gái nạn nhân bị lái xe Mercedes tông chết rồi bỏ trốn. Trước đó, ông G.G (SN 1956, quốc tịch Canada, chồng nạn nhân) có đơn gửi Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM xin hỗ trợ và bảo hộ công dân người Canada. Ông G.G lo lắng mình sẽ bị phạt vì visa của con gái ông sẽ hết hạn vào ngày 11/3/2023 nên nhờ lãnh sự quán Canada có thể can thiệp, phối hợp với ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa bảo trợ công dân. Ông G.G là chồng của chị Đoàn Thị V.A (Việt kiều Canada), bị tài xế xe Mercedes tông chết rồi bỏ trốn trong vụ tai nạn giao thông vào chiều 3/3. (XEM CHI TIẾT)