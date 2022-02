Bản tin 8H: Đang ngồi nghỉ trước nhà, hai người bị bê tông đè trúng gây thương vong

TPO - Hai người đàn ông ở TP Phú Quốc đang ngồi nghỉ ở phía trước một căn nhà, bất ngờ mảng bê tông trên trần nhà đổ sập xuống khiến một người tử vong và một bị thương nặng.

Khoảng 14h40 ngày 26/2, tại một ngôi nhà trên đường 30 tháng 4 (thuộc khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc), 2 người đàn ông đang ngồi nghỉ mệt ở phía trước thì tảng bê tông trên trần nhà bất ngờ đổ sập đè trúng. Vụ việc khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Theo người dân xung quanh, ngôi nhà trên đang trong quá trình sửa chữa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm nên ngày 28/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, ngày có nắng, nền nhiệt tăng 1-3 độ C, không còn rét đậm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng. Sang đến tháng 3/2022, không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong thời kỳ dự báo tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 28/2 đến 2/3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, tiếp tục ngày nắng.

Liên quan đến vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, Hội An (Quảng Nam), khoảng 1h sáng nay (28/2), người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái vụ lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại. Thi thể sau đó được chuyển về nhà tang lễ TP Hội An. Trước đó, chiều 26/2, Cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Tính đến nay, vụ lật cano khiến 16 người chết. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích còn lại. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 86.990 ca nhiễm mới với 24 ca nhập cảnh và 86.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.996 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 58.680 ca trong cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 14.838 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.321.005 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 35.866 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.411.912 ca. Từ 17h30 ngày 26/02 đến 17h30 ngày 27/02 ghi nhận 94 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.144 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc COVID-19 mới từ 18h ngày 26/02/2022 đến 18h ngày 27/02/2022, Hà Nội ghi nhận 11.517 ca bệnh (3.887 ca cộng đồng; 7.630 ca đã cách ly). Bệnh nhân phân bố tại 541 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (743); Sóc Sơn (734); Hoàng Mai (664); Hoài Đức (660); Nam Từ Liêm (618); Long Biên (618); Bắc Từ Liêm (601). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 262.274 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/2, tại Huế diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh TT-Huế. Theo cơ cấu tổ chức, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh TT-Huế gồm 3 đại đội, 1 trung đội cơ giới vận tải, 1 tổ tham mưu tác chiến. Việc thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu nhằm thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). (XEM CHI TIẾT)