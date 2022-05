Bản tin 8H: Chủ tịch xã bấm trúng biển 666.66, có người trả 800 triệu đồng mua lại

TPO - Chủ tịch UBND một xã ở Bến Tre đã được trả giá 800 triệu đồng để mua lại chiếc xe máy có biển số 666.66.

Ngày 21/5, trong ngày đầu tiên công an cấp xã thực hiện cấp biển số xe mô tô theo Thông tư 15 của Bộ Công an, ông Phạm Hoàng Long - Chủ tịch UBND xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bấm được biển ngũ quý 6 cho chiếc xe máy Honda Future. Ông Long cho biết việc bấm số là ngẫu nhiên, vì ông là người nộp hồ sơ đầu tiên nên được bấm trước chứ không có ưu tiên nào cả. Theo ông Long, nhiều người đã hỏi mua lại tấm biển, trong đó có người trả giá đến 800 triệu đồng, trong khi chiếc xe của ông Long có giá 46 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Long quyết định giữ xe đi chứ không bán.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ hôm nay (22/5) đến 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Từ 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có thể kéo dài. Ngoài ra, từ nay đến 23/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20 - 50 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Vietnam Airlines đã ghi nhận 50 sự cố máy bay va chạm với chim. Chỉ riêng 2 tháng từ 1/3 đến 1/5, số sự cố tăng đột biến với 18 lần. Trong đó 9 vụ gây thiệt hại lớn. Chi phí thiệt hại ước tính gần 162 tỷ đồng. Theo số liệu từ đơn vị Bảo hiểm hàng không, Vietnam Airlines đã tốn 421.470 USD trong năm 2021 để sửa chữa các hư hỏng do chim gây ra, chưa tính đến thiệt hại kinh tế trong thời gian máy bay dừng khai thác. Các sự cố chủ yếu được phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (7/9 vụ).

Ngày 21/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.457 ca nhiễm mới tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.218 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.707.568 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3.069 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.393.101 ca. Từ 17h30 ngày 20/5 đến 17h30 ngày 21/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tại phiên họp diễn ra ngày 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đề nghị của Ban Nội chính Thành ủy. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; (5) Giám đốc Công an thành phố. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/5, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM đã họp và công bố quyết định kiện toàn nhân sự của hội đồng này. Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP.HCM gồm: ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ tịch hội đồng; ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phó chủ tịch thường trực hội đồng. Các Phó Chủ tịch hội đồng gồm: ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM; bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy khối đại học - cao đẳng TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)