Bản tin 8H: Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố dâm ô nữ sinh

TPO - Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh ở Tây Ninh bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ bị tố dâm ô nữ sinh lớp 9.

Ngày 18/5, một lãnh đạo Trường THCS Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông N.V.T (SN 1978), Phó hiệu trưởng nhà trường, để phục vụ điều tra. Trước đó, gia đình nữ sinh T.N.B.C. (lớp 9 Trường THCS Long Khánh) tố ông T. có hành vi dâm ô với con họ. Theo tố cáo, sáng 10/5, khi kết thúc môn thi Toán, ông T. gọi em C. vào phòng làm việc và đã có hành vi như hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn tay vào vùng nhạy cảm của nữ sinh... Vụ việc khiến C. hoảng loạn đến mức bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ II vào ngày 11/5. Trong bản tường trình, ông T. cho biết chỉ vô tình đụng vào học sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, Hà Nội và nhiều khu vực ở Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 29-31 độ C. Đêm 18/5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Ngày và đêm 19/5, khu vực này tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ (mưa dông tập trung vào chiều và tối); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tối 18/5, Công an TP Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin luật sư Lê Hoàng Tùng bị hành hung tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh do Facebook “Nguyễn Thị Hoài Thương” đăng tải vào tối ngày 17/5. Theo nhà chức trách, ông Tùng và bà Thương là luật sư biện hộ cho bà N.H.T (SN 1975, thường trú Hà Nội, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM), bị tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản (hơn 4 tỷ đồng). Trong quá trình lấy lời khai bà T. tại trụ sở công an vào chiều 17/5, luật sư Tùng có hành vi cản trở việc ghi lời khai của Điều tra viên, có lời nói lớn tiếng, ồn ào gây mất trật tự. Ông Tùng bị mời ra khỏi phòng 2 lần nhưng không chấp hành. Sau đó, ông Tùng bị trượt ngã, không có việc điều tra viên đánh ông Tùng.

Ngày 18/5, tại Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh, bà Dương Thị Lý (SN 1964, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) may mắn bấm trúng biển số "sảnh tiến" 38A-45678 cho chiếc xe KIA Sonet mới mua. Bà Lý cho biết, khi biết tin bà bấm được biển đẹp, nhiều người đã đặt vấn đề mua lại chiếc xe với giá cao nhưng gia đình bà chưa muốn bán. Theo bà Lý, mua chiếc xe này hoàn thiện gần 700 triệu đồng, nhưng có người trả giá 1,7 tỷ đồng. Bà Dương Thị Lý trước đây công tác tại Trạm Y tế thị trấn Nghi Xuân, hiện đã về hưu.

Ngày 18/5, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bé M.N.D.L. (6 tuổi) lúc 21h cùng ngày. Thi thể nạn nhân được phát hiện gần Đồn Biên phòng Cửa Đại, cách vị trí gặp nạn khoảng 400 m. Trước đó, khoảng 11h ngày 17/5, người đàn ông M.X.B. (29 tuổi, ở Quảng Bình, tạm trú tại TP Đà Nẵng) chạy xe máy biển số 29E1 chở theo con gái là bé L. đến giữa cầu Cửa Đại, rồi ôm con nhảy xuống sông Thu Bồn. Đến 12h cùng ngày, thi thể người đàn ông được tìm thấy gần nơi xảy ra vụ việc.

UBND Hà Nội vừa yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận thực hiện nếp sống văn minh và quy tắc ứng xử nơi công cộng. Người dân được yêu cầu không dừng, đỗ các phương tiện giao thông trước điểm chốt ra, vào không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận, không tuyên truyền nội dung trái pháp luật. Người tham gia không gian đi bộ không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm; không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch; sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát âm thanh công suất lớn ra môi trường.

Ngày 18/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.831 ca nhiễm mới tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.557 ca trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.701.796 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.437 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.373.294 ca. Từ 17h30 ngày 17/5 đến 17h30 ngày 18/5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.072 ca. (XEM CHI TIẾT)