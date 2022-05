Bản tin 8H: Mẹ bất ngờ ném con một tuổi xuống sông

TPO - Người mẹ bất ngờ ném con một tuổi xuống sông khi đang chờ phà qua sông về nhà chồng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bế đứa trẻ ném xuống sông. Chiều 19/5, lãnh đạo Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xác nhận, sự việc nói trên xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 17h ngày 17/5, chị P.T.M. (SN 1991), ngụ thị xã Giá Rai, được cha ruột chở về nhà chồng ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Khi đến một bến phà qua sông thuộc xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, chị M. bế con nhỏ khoảng một tuổi đi tới mé sông rồi bất ngờ ném đứa bé xuống sông. May mắn, đứa bé được ông ngoại cứu, không ảnh hưởng đến tính mạng. Qua xác minh ban đầu, chị M. bị bệnh trầm cảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/5), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm. Chiều tối 20/5 đến 21/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to; vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 21/5 đến 23/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Ngoài ra, từ nay đến 23/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Chiều 19/5, bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Công ty công trình giao thông Hà Nội thông tin, phao cứu sinh treo trên 3 cầu Chương Dương, Nhật Tân và Vĩnh Tuy không phải bị trộm mà đơn vị đã tạm thu lại để làm việc với nhóm tình nguyện. Theo bà Thủy, nhóm tình nguyện chủ động treo phao lên cầu mà chưa làm việc và chưa có sự thống nhất với đơn vị quản lý. Việc thu này diễn ra ngay sau khi nhóm tình nguyện lắp đặt hôm 15/5. Anh Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bơi Khám Phá lắp đặt phao cứu sinh, đang bận công tác nên chưa lên gặp hay nhận thông tin được mời lên làm việc từ phía cơ quan quản lý cầu và khẳng định sẽ chủ động liên lạc lại cơ quan này để làm việc.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố danh sách 25 trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này. Cụ thể, các trang web bị cảnh báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi cung cấp nội dung khiêu dâm, trò chơi điện tử cờ bạc, đổi thưởng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật hiện đang được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, ngăn chặn truy cập.

Tối 19/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết một cô giáo mầm non ở xã Gia Tân 1 gần đây vay tiền qua app 65 triệu đồng với lãi suất "nóng". Tiền vay và lãi suất phải trả đến nay đã lên tới 200 triệu đồng. Vì chưa trả nợ, các giáo viên là đồng nghiệp với cô giáo trên và các em học sinh trong trường bị các đối tượng lạ mặt khủng bố tinh thần bằng cách đăng hình lên mạng xã hội rồi vu khống, bêu riếu, xúc phạm danh dự. Đáng nói, một học sinh đang theo học tại trường trên đã bị đối tượng lấy hình ảnh đưa vào bảng cáo phó và đăng lên mạng xã hội. Phía lãnh đạo nhà trường đã làm việc với cô giáo trên và yêu cầu phải sớm thanh toán số tiền vay.

Ngày 19/5, Công an TP HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an TP HCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP HCM. Theo đó, Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP HCM từ ngày 25/5/2022. Đại tá Bùi Ngọc Giáp, sinh năm 1976, quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Chuyên đề Công an TP HCM, ông là Chánh Văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy và hợp tác quốc tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an.

Ngày 19/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.715 ca ghi nhận trong nước tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.094 ca cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.704.524 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.587 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.382.881 ca. Từ 17h30 ngày 18/5 đến 17h30 ngày 19/5 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.073 ca. (XEM CHI TIẾT)