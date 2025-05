Sáng 14/5, tại Bộ tư lệnh Quân khu 5, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện các cơ quan Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; thủ trưởng và đại diện các cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở thực hiện quyết nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định để Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 nghỉ công tác; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng đã đề nghị Ban Bí thư xem xét bổ nhiệm Đại tá Lương Đình Chung, Phó chính ủy Quân khu 5, giữ chức Chính ủy Quân khu 5.

Trong khi chờ quyết định của cấp trên, Trung tướng Trịnh Đình Thạch bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cho Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy cho Đại tá Lương Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy Quân khu 5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lương Đình Chung bày tỏ sự biết ơn và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và tin tưởng giao cho trọng trách.

Đại tá Lương Đình Chung khẳng định, trên cương vị mới, đồng chí sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và học hỏi, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, nắm vững nguyên tắc, nắm chắc nhiệm vụ, sâu sát bám nắm cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy; kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy và cùng với các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch bày tỏ xúc động và cảm ơn tới Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tin tưởng, ủng hộ và phối hợp giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch trân trọng và tự hào khi được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội, đặc biệt là tại Quân khu 5, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có lực lượng vũ trang đoàn kết, kiên trung; đồng thời tin tưởng và kỳ vọng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, với đồng chí Lương Đình Chung trên cương vị mới, Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao công tác chuẩn bị bàn giao đầy đủ, cụ thể, toàn diện của Bộ tư lệnh Quân khu 5 và ghi nhận, biểu dương những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Trịnh Đình Thạch.

Trong suốt quá trình công tác, Trung tướng Trịnh Đình Thạch luôn thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm. Đặc biệt là trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch luôn mẫu mực, cùng với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh lãnh đạo Quân khu 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong rằng, đồng chí Trịnh Đình Thạch tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò nêu gương, tiếp tục đóng góp tại địa phương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Thống nhất với nội dung bàn giao tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng Đại tá Lương Đình Chung được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời yêu cầu trên cương vị Chính ủy Quân khu, đồng chí Lương Đình Chung cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đoàn kết nội bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, đặt ra yêu cầu cao về tư duy và cơ cấu lại lực lượng để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11, Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và chủ trương của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về sắp xếp tổ chức lực lượng quân sự địa phương phải được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý, “tinh gọn nhưng phải giữ được người tài”, do vậy Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu cần bám chắc tiêu chí, tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ và cấp ủy các cấp có đủ tài, đức và bảo đảm yếu tố vùng, miền; chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược, trọng điểm của miền Trung - Tây Nguyên, vì vậy Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cần tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu, trong đó chú ý xây dựng văn kiện đại hội khoa học, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện, tăng tính hành động; về nhân sự đại hội, coi trọng chất lượng và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, cùng với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Quân khu.

Đồng thời, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác chính sách, nhất là trong bảo đảm quyền lợi đối với cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức biên chế, sáp nhập, giải thể.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tin tưởng rằng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành quả đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; giúp địa phương ổn định tình hình kinh tế, chính trị xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.