Bán dự án 'ma' Galaxy Long Hải, chủ tịch và tổng giám đốc 2 công ty bất động sản bị bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Tung hàng trăm clip sex, hình ảnh khiêu dâm lên mạng, một thiếu nữ tại Huế bị khởi tố; Công an kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố lừa đảo; ‘Nhờ’ giúp việc mua ma túy giấu vào xe chồng cũ rồi báo công an; Người phụ nữ đâm chết nhân tình vì đòi chết chung...

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong ngày 22/12 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

TPO - Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng Công an huyện Thanh Oai được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.