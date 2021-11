Bắt thêm bị can trong vụ vẽ dự án ‘ma’, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

TPO - Hôm nay (11/11) Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng (SN 1978, ngụ Bình Thạnh – TPHCM), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 26/10/2020, liên quan trong vụ án này, Hoàng Mạnh Cường (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia – Cty Phát An Gia), cũng đã bị bắt cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Phát An Gia, do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc, trong việc tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 200 khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư (KDC) không có thật trên địa bàn quận 9, TPHCM và chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Kết quả mở rộng điều tra vụ án được biết, tại dự án KDC Central House Đường 4, thuộc thửa đất số 295, 926, 953, 955, 956 và số 958, tờ bản đồ số 1 mục đích sử dụng là đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất là 5.912,5m2, tọa lạc tại phường Trường Thạnh, quận 9.

Bị can Hoàng Thị Hồng bị cáo buộc tham gia với Cường trong việc tổ chức thực hiện phân lô, bán nền trái phép.

Cụ thể là vào năm 2018, Hoàng Thị Hồng và Hoàng Mạnh Cường góp tiền mua các thửa đất nêu trên, tiền mua đất là do Hồng và Cường góp mỗi người 50%. Sau khi mua đất, Hồng và Cường đã ký hợp đồng giao cho Cty Phát An Gia độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô bán nền đất, thu tiền của khách hàng và cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án và thu tiền của 5 khách hàng, thu khoảng 18 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.