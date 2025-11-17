Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự tại TPHCM

Ngô Tùng
TPO - Ban Bí thư chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Minh đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

duongtronghieu2-735-1399jpg-1.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Dương Trọng Hiếu (bên phải) và ông Võ Văn Dũng. Ảnh: Việt Dũng

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Trọng Hiếu sinh năm 1976, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Dũng sinh năm 1974, quê quán TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ngô Tùng
