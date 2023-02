Bãi xe ô tô trên vỉa hè: Bịt chỗ này, phình chỗ khác

TP - Sau phản ánh của PV Tiền Phong, hàng loạt bãi trông giữ ô tô trên vỉa hè đã bị rút giấy phép, trả lại vỉa hè thông thoáng cho nhiều phố phường của Hà Nội. Tuy nhiên, bắt đầu xuất hiện những địa điểm trông xe khác ở trên hè phố khu vực lân cận những nơi từng bị dẹp bỏ.

Tràn vào ngõ ngách

Ghi nhận tại phố Giảng Võ, Huỳnh Thúc Kháng (quận Ba Đình) - nơi vốn trước đây ngập xe ô tô trên vỉa hè, đến nay đã trở nên thông thoáng. Các biển báo trông giữ xe ôtô đã được tháo dỡ hoặc che lại. Ông Phan Bá Mạnh (phường Giảng Võ) cho biết, ông thấy bất ngờ vì chưa khi nào phố phường thông thoáng như vậy. “Bãi xe ôtô ở Giảng Võ đã tồn tại nhiều năm. Nhưng nay bị dẹp bỏ khiến nhiều người dân bất ngờ, vì cả đoạn vỉa hè rộng giờ có thể đi lại thoải mái”, ông Mạnh chia sẻ.

Tại khu vực phố Chu Văn An (quận Ba Đình) - đoạn trước cổng bệnh viện Xanh Pôn, lực lượng chức năng đã cho đặt barrie tại những lối lên xuống vỉa hè. Ghi nhận của PV Tiền Phong trưa 15/2 đã không còn bóng dáng ô tô dừng đỗ trên vỉa hè. Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết, ngay sau phản ánh của báo Tiền Phong, UBND phường đã yêu cầu cơ quan công an kiểm tra, xử lý những xe ô tô đỗ trên vỉa hè phố Chu Văn An.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, do nhu cầu gửi xe cao nên một số khu vực dù đã xử lý hoặc rút giấy phép trông giữ nhưng vẫn có ô tô gửi vào. Đơn cử trên phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm - đoạn qua Bệnh viện Việt Nam - Cuba) vẫn có hàng chục xe đỗ trên vỉa hè. Việc ô tô thường xuyên leo lên vỉa hè tuyến phố khiến nền vỉa hè khu vực này vừa lát đá đã hư hỏng, xuống cấp. Tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng dù sạch bóng xe ô tô, nhưng tại các đường ngách như phố Nguyên Hồng, ngách 14 Huỳnh Thúc Kháng, lượng ô tô dừng đỗ luôn chật ních. Tại phố Nguyên Hồng, bãi xe tự phát tại dự án cống hóa mương T6A Nguyên Hồng đang trông giữ cả trăm ô tô; Ngách 14 Huỳnh Thúc Kháng ô tô đỗ chật kín, chỉ còn đường cho một xe đi.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, xe ô tô được dồn sang phố Chu Văn An đoạn qua đường Trần Phú. Đặc biệt, đoạn đường Hùng Vương tại cổng sau bệnh viện vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng trông giữ xe trái phép trên vỉa hè. Đại diện UBND phường Điện Biên cho biết, đường Hùng Vương không được cấp phép bãi xe nào. Phía gần Bệnh viện Xanh Pôn do một số đối tượng tự ý trông xe. Khi có lực lượng chức năng đến, các đối tượng này bỏ đi để khách tự chịu phạt.

Xử lý nghiêm

Đại diện UBND quận Ba Đình cho hay, cuối tháng 12/2022, quận đã tạm dừng hoạt động của cả 2 bãi trông giữ ôtô trên vỉa hè phố Giảng Võ và phố Huỳnh Thúc Kháng. Quận cũng đã yêu cầu UBND 14 phường trên địa bàn quận chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông quận kiểm tra, rà soát các tuyến phố, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe ôtô trên hè phố. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, chủ trương dừng đỗ ô tô trên vỉa hè là đúng đắn nhưng chưa đủ. Ông Thủy đề nghị Hà Nội cần dứt khoát từ bỏ sự phụ thuộc vào các bãi đỗ xe tạm thời trên vỉa hè, dưới lòng đường. Bởi trong tương lai gần, muốn phát triển giao thông công cộng, vỉa hè phải được ưu tiên giải phóng, phục vụ người đi bộ. Bên cạnh đó, Hà Nội cần triển khai ngay và quyết liệt các bãi đỗ xe theo quy hoạch đã được duyệt.

Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trên tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND quận và Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, thời gian qua quận đã thu hồi 11 giấy phép trông giữ ô tô trên vỉa hè. Trong đó có các điểm: 5 - 15 Trần Bình Trọng; 23-39 Phủ Doãn; Hè phố Quán Sứ; Hè phố Lý Thái Tổ; hè phố Ngô Quyền... Sau thu hồi, một số điểm người dân vẫn có thói quen để ô tô tại địa điểm cũ, các trường hợp này đều bị xử lý theo quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, các lực lượng có liên quan mạnh tay xử lý những điểm trông giữ xe vi phạm, tuyệt đối không để tình trạng “chặt chém” giá, đồng thời đề xuất xử lý biện pháp mạnh hơn để răn đe.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long yêu cầu, 18 phường triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh, bền vững về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm hè phố, vi phạm về giao thông tĩnh...

Ông Phạm Tuấn Long cho biết thêm, quận Hoàn Kiếm cũng sẽ xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự đô thị nếu còn để tồn tại các vi phạm. Chậm nhất trong tháng 3/2023, quận Hoàn Kiếm tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, thu giá vượt quy định và các điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ sai quy định…