Bà xã Phương Loan chia sẻ lý do dừng hát liên quan đến cố nghệ sĩ Chí Tài

TPO - Ca sĩ Phương Loan tiết lộ từng được mời đi diễn hài cùng cố nghệ sĩ Chí Tài, quyết định dừng ca hát làm hậu phương vững chắc cho chồng đi diễn.

Mới đây, ca sĩ Phương Loan, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài cùng ca sĩ Bằng Kiều đã có cuộc trò chuyện cùng khán giả trong livestream của Trung tâm Thúy Nga. Sau gần một năm nghệ sĩ Chí Tài qua đời, đồng nghiệp và khán giả đều vui mừng khi nữ ca sĩ xuất hiện vui tươi và rạng rỡ.

Trước đó, trong số "Paris By Night tết 2021", Phương Loan trở lại sân khấu sau khoảng thời gian dài dừng hát và thể hiện ca khúc “Xuân này vắng anh” để tưởng nhớ người chồng đã mất của mình. Theo tiết lộ khi thể hiện ca khúc này, nữ ca sĩ nhiều lần không kìm được sự xúc động. Cô tâm sự: “Khi thực hiện sản phẩm, mọi người nói tôi đừng khóc, vì khóc sẽ bị lạc giọng. Nhưng càng nói thì tôi lại càng khóc". MC chia sẻ thêm không chỉ trong phòng thu mà đến tận khi ra về, Phương Loan vẫn không kìm được nước mắt.

Từng là một ca sĩ nổi tiếng trong ban nhạc của Chí Tài, tuy nhiên, khi nghệ sĩ Chí Tài phát triển sang lĩnh vực hài kịch, Phương Loan lại chọn cách lui về phía sau, không đi hát thường xuyên như trước. Nói về lý do đưa ra quyết định này, cô cho hay: “Tại vì tôi muốn anh an tâm và lo phát triển những gì anh ưa thích, nên tôi chọn ở nhà. Vì nếu đòi đi hát thì anh sẽ lo. Nên thôi tôi xin ở nhà nấu ăn để anh ấy an tâm hơn".

Đồng thời, nữ ca sĩ hài hước tiết lộ trước đây từng được ông xã ngỏ ý đi diễn hài chung nhưng phải trả cát-xê thật cao thì cô mới đi nên được cho ở nhà luôn.

Khi nhắc đến Chí Tài, ca sĩ Bằng Kiều tâm sự: “Bằng kiều rất gắn bó với anh Chí Tài cả ở Việt Nam và hải ngoại nên tình cảm rất thân thiết, mỗi khi nhắc đến lại không cầm được nước mắt, nhất là chị Loan rất hay mít ướt. Nhưng qua cách mọi người đối xử với chị Loan có thể thấy khi anh ra đi thì chị vẫn được mọi người yêu thương, chứng tỏ mọi người yêu thương anh Tài vô cùng”.

Tiếp lời của Bằng Kiều, Phương Loan kể thời gian đầu khi Chí Tài qua đời, cô thường xuyên bị mất ngủ. Nhờ đồng nghiệp hỗ trợ, động viên, đồng thời đưa thuốc an thần, cô có được những giấc ngủ ngon.

Cũng trong chương trình, Bằng Kiều có dịp nhớ về vai diễn hài đầu tiên của mình trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga. Khi đó, Bằng Kiều vào vai một chàng trai thuộc giới tính thứ ba trong vở kịch "Áo em chưa mặc một lần" và bản thân anh gặp không ít khó khăn. Sau này nhờ có duyên nên anh mới tham gia thêm nhiều tiểu phẩm khác. “Người tôi diễn ăn ý là với anh Chí Tài. Đối với tôi, cái khó nhất khi đóng hài là phải có duyên, phản ứng trên sân khấu cũng rất quan trọng. Mình với cộng sự phải hiểu nhau để tung hứng để tạo hiệu ứng, đó là cái anh Tài rất giỏi", Bằng Kiều nói.

Còn với ca sĩ Phương Loan, lần đầu lên sân khấu cô rất nhút nhát, thường đứng đằng sau để ông xã Chí Tài giới thiệu. Cô bộc bạch: “Những lần đầu lên sân khấu chân tôi run lắm, nhưng bây giờ có anh Tài ở bên trên nhìn xuống tôi và nói “an tâm đi em" rồi".