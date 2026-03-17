Ba giá trị hấp dẫn nhà đầu tư xuống tiền tại Golden Townhouse phân khu Địa Trung Hải

Những ngày đầu năm 2026, “cơn sốt” Golden Townhouse tại phân khu Địa Trung Hải thuộc dự án Eurowindow Sport Garden được giới đầu tư đặc biệt chú ý nhờ hội tụ ba giá trị nổi bật: sở hữu lâu dài, khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang dần bước vào chu kỳ phục hồi mới. Theo báo cáo của Vietcombank Securities (VCBS), năm 2026 có thể đánh dấu bước cải thiện rõ rệt của thị trường khi thanh khoản tăng lên, dòng tiền đầu tư quay trở lại và nhiều địa phương đẩy mạnh phát triển hạ tầng. Trong bối cảnh đó, khu vực miền Trung – đặc biệt là Nghệ An – đang nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng nhờ nền kinh tế tăng trưởng, đô thị hóa mạnh mẽ và các dự án hạ tầng chiến lược được triển khai.

Nằm trong xu hướng khởi sắc ấy, dòng sản phẩm Golden Townhouse tại phân khu Địa Trung Hải thuộc khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Giới chuyên gia cho rằng Golden Townhouse hội tụ ba giá trị cốt lõi của một bất động sản gia tăng giá trị theo thời gian:

Sở hữu lâu dài – nền tảng pháp lý vững chắc

Một trong những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn bất động sản là tính pháp lý. Golden Townhouse mang lại quyền sở hữu lâu dài với sổ đỏ đất từng lô, giúp người mua yên tâm khi tích lũy tài sản hoặc chuyển nhượng trong tương lai.

Đáng chú ý, dự án được tài trợ vốn và bảo lãnh bởi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Sự đồng hành của ngân hàng BIDV góp phần khẳng định năng lực tài chính và tiến độ triển khai dự án, đồng thời mang lại thêm sự an tâm cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc.

Khai thác kinh doanh linh hoạt, tạo dòng tiền ổn định

Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, Golden Townhouse còn có thể khai thác kinh doanh nhờ vị trí thuận lợi trong khu đô thị. Sản phẩm nằm gần công viên Minh Châu, đồng thời tuyến đường trước nhà rộng tới 24m, thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh thương mại.

Golden Townhouse thừa hưởng gần 100 tiện ích đẳng cấp tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden

Với thiết kế cao 4 tầng, diện tích linh hoạt từ 120 đến 228,5 m², mặt tiền rộng từ 6m và công năng linh hoạt, chủ sở hữu có thể sử dụng tầng trệt để mở cửa hàng, quán cà phê, văn phòng dịch vụ hoặc cho thuê. Điều này giúp tạo ra nguồn thu ổn định trong quá trình vận hành.

Đặc biệt, Golden Townhouse tại phân khu Địa Trung Hải của Eurowindow Sport Garden gây chú ý nhờ phong cách kiến trúc đặc trưng.

Nhà phố Golden Townhouse linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh

Lấy cảm hứng từ những thị trấn ven biển Nam Âu, các căn nhà được thiết kế với mái ngói đỏ nổi bật, ban công rộng thoáng và khung cửa vòm mềm mại. Tổng thể kiến trúc mang đến vẻ đẹp lãng mạn, phóng khoáng và tràn đầy cảm hứng.

Theo anh Minh - một khách hàng đã lựa chọn sở hữu Golden Townhouse tại phân khu Địa Trung Hải thuộc dự án Eurowindow Sport Garden, cho biết: “Ngay từ lần đầu xem phối cảnh và tham quan sa bàn dự án, tôi đã bị thu hút bởi những dãy nhà mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Đây cũng là lần đầu tiên tại Nghệ An xuất hiện phong cách kiến trúc này, nên tôi tin không gian sống ở đây sẽ có bản sắc riêng và giá trị lâu dài”.

Tiềm năng tăng giá cao

Bên cạnh giá trị hiện hữu, Golden Townhouse còn được đánh giá cao nhờ triển vọng gia tăng giá trị theo thời gian. Nghệ An đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với nhiều dự án lớn như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cao tốc Vinh – Thanh Thủy hay các tuyến đường trọng điểm được mở rộng.

Sự hoàn thiện của hệ thống giao thông giúp tăng khả năng kết nối liên vùng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị. Khi hạ tầng được nâng cấp, giá trị bất động sản tại các khu đô thị quy hoạch bài bản thường có xu hướng tăng theo.

Đặc biệt được quy hoạch tại vị trí đắc địa trong lòng khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden. Điểm đáng chú ý là quy hoạch khu đô thị xanh toàn diện, sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh góp phần tạo nên môi trường sống gần gũi thiên nhiên, mang đến không gian sống bền vững.

Các dãy nhà phố Golden Townhouse thừa hưởng trọn vẹn lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Kề cận sông Kẻ Gai, các căn nhà phố mang kiến trúc Địa Trung Hải sở hữu không gian sống thoáng đãng, mát mẻ, đồng thời hội tụ yếu tố phong thủy vượng khí. Không chỉ vậy, dự án còn nằm tại giao điểm giữa đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, giúp cư dân kết nối thuận tiện tới các tiện ích trọng điểm của thành phố như chợ Vinh, siêu thị GO!, hệ thống trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính tỉnh trong bán kính chỉ hơn 1 km, mở ra nhu cầu khai thác và tiềm năng tăng giá cao.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi, Golden Townhouse được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của những khách hàng tìm kiếm một tài sản bền vững và giàu tiềm năng tại Nghệ An.