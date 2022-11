Ao hồ ngập nặng sau mưa lớn, nông dân khóc ròng vì hàng chục tấn tôm ‘mất trắng’

TPO - Mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều ao, hồ nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An bị ngập nặng. Nước dâng cao khiến hàng chục tấn tôm sắp thu hoạch tràn ra ngoài, số khác không ngập cũng chết dần do nước ngọt tràn vào.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng bị ngập nặng. Tại khu vực nuôi trồng thủy sản của huyện Nghi Lộc (Nghệ An), hàng chục hồ nuôi tôm của người dân ngập trắng xóa. Hàng chục tấn tôm sắp thu hoạch tràn ra ngoài, số khác không ngập cũng chết dần do nước ngọt tràn vào. Nhiều gia đình không bị ngập cũng phải thu hoạch tôm còn non để bán mong vớt vát chút vốn.

Anh Trần Văn Hợp (SN 1976, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) cho biết, chỉ sau một đêm, anh rơi vào cảnh trắng tay, toàn bộ tôm nuôi trong hồ đều đã bị lũ cuốn trôi.

“Tối 24/11, những cơn mưa lớn liên tục trút xuống. Đến rạng sáng 25/11, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ 5 hồ tôm rộng 1,3ha. Tôm trôi theo dòng nước ra ngoài. Số còn lại cũng chết do môi trường thay đổi quá nhanh. Gần chục năm nuôi tôm ở đây, chưa năm nào lại bị ngập nặng như thế này”, anh Hợp chia sẻ.

Chiều 25/11, nước lũ rút, anh vội cầm chài ra hồ tôm chài thử, song kết quả chỉ còn lại một ít tôm nhỏ còn sót trong hồ. “Hơn 600 triệu đồng tiền giống, thức ăn… đầu tư vào 5 hồ tôm này coi như mất trắng. Số tôm ít ỏi còn sót lại cũng không thể sống được nữa vì nước ngọt đã tràn vào”, anh Hợp nói.

Không riêng gì gia đình anh Hợp, nhiều hộ nuôi tôm ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc cũng trong tình cảnh tương tự. Mưa lớn khiến môi trường nước thay đổi nhanh chóng khiến tôm có nguy cơ chết, nhiều gia đình cũng phải thu hoạch sớm để vớt vát chút vốn.

Gia đình anh Nguyễn Minh Hồng xuống giống đã hơn 3 tháng, tôm hiện đạt trọng lượng 50 – 55 con/1kg, nếu không thu hoạch sớm tôm sẽ chết. Do thu hoạch sớm nên giá tôm chỉ đạt 140.000 đồng/kg, giảm gần một nửa so với giá bán thông thường.

“Để vớt vát lại chút tiền vốn, tôi đã phải huy động người thân ra hồ thu hoạch tôm sớm sau khi nước lũ dần rút. Phải hơn nửa tháng nữa mới đến ngày thu hoạch, song do nước lũ tràn vào, gia đình buộc phải huy động người thu hoạch sớm hơn dự kiến”, anh Hồng cho hay.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hợp cho biết: “Toàn xã có khoảng 40ha nuôi trồng thuỷ hải sản. Trận mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã khiến 18ha bị ngập, có nguy cơ mất trắng. Trong đó, có 15ha nuôi tôm, sản lượng ước đạt 25 tấn. Với giá bán như hiện tại, người dân nuôi tôm trên địa bàn xã Khánh Hợp mất trắng 5 tỷ đồng. Ngoài ra, 3ha nuôi cá của người dân trên địa bàn xã này sắp đến ngày thu hoạch cũng bị ngập, mất trắng”.