Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ không có 36 Anh tài như lời đồn?

Đông Hải

HHTO - Những thông tin xoay quanh hệ thống chương trình Yeah1, đặc biệt là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 gây chú ý trên mạng.

Cụ thể trên mạng xã hội Threads, những thông tin xoay quanh sự kiện mang tên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Yeah1 đang được chia sẻ rầm rộ. Trong đó, các thông tin về chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được cư dân mạng chú ý, bàn tán.

47d63960-18fa-4770-86d8-7fc2af625cf8.jpg
Thông tin được lan truyền xoay quanh sự kiện.

Theo nguồn tin riêng của Hoa Học Trò, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ được bấm máy vào tháng 5, và đã xác nhận nhà đồng đầu tư và doanh nghiệp tài trợ. Bên cạnh đó, thông tin về việc mùa giải lần này chỉ có 34 Anh tài (thay vì 36 như những đồn đoán trước đó) khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Trước đó, những tin đồn về dàn nghệ sĩ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội. Con số nghệ sĩ tham gia được cho là 36, với 18 Anh tài gạo cội và 18 Anh tài trẻ tuổi. Tuy vậy giờ đây, con số được xác định là 34, khiến người xem hoang mang nhưng cũng mong chờ.

Chia sẻ về số lượng Anh tài trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nguồn: Yeah1

Bên cạnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, một số thông tin về nhóm UPRIZE bước ra từ Tân Binh Toàn Năng cũng được đề cập. Theo đó, UPRIZE đang được đầu tư tổng lực để trở thành nhóm nhạc thành công nhất Việt Nam. Cho đến hiện tại, nhóm nhạc đã và đang xuất hiện trong nhiều sự kiện âm nhạc lớn nhỏ, dần phủ sóng với công chúng hơn.

uprize-thanh-vien-dau-truong-sam-concert-bzvn-7-original.jpg

Ngoài ra, những thông tin khác về khả năng ra mắt mùa mới Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Gia Đình Haha hay nhiều đêm diễn nữa của Y Concert cũng được quan tâm. Nhìn chung, hệ thống chương trình của Yeah1 được tiếp tục đẩy mạnh, hứa hẹn mang đến một năm 2026 đầy sắc màu cho khán giả.

hht1479-coverfb.jpg
Đông Hải
