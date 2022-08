Ấn tượng với bước chuyển đổi thương hiệu Nội thất The One

Không chỉ là tên thương hiệu mới, Nội thất Hoà Phát - nay là Nội thất The One đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với người tiêu dùng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và những cải tiến vượt bậc trên mọi mặt.

Chuyển mình trở thành Nội thất The One, người tiêu dùng cũng đã dần quen với hình ảnh mới của thương hiệu ‘quốc dân’ nội thất Hoà Phát qua những tấm biển hiệu lớn, màu xanh và vàng, mang phong cách , hiện đại, nổi bật, dễ nhận biết.

Mang ý nghĩa là số một và cũng là người dẫn đầu, tên gọi mới “The One” kết hợp cùng slogan “Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn” là sự kế thừa sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà công ty đã lựa chọn theo đuổi từ lâu. Bên cạnh đó, Nội thất The One mang diện mạo mới trẻ trung hơn, với đường nét thiết kế hiện đại, sáng tạo qua bộ nhận diện lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn hải đăng toả sáng.

Cùng với đó là sự ra mắt của những sản phẩm vượt trội, chinh phục cả những người tiêu dùng khó tính nhất để ghi dấu bước chuyển mình trở thành nội thất The One. Bộ sưu tập mang tên Leader với thiết kế khỏe khoắn, màu sắc hiện đại, cùng những cải tiến trong tính năng phù hợp với xu hướng nội thất văn phòng mới của thế giới, được kỳ vọng sẽ đồng hành trên chặng đường vươn tới đỉnh cao của người tiêu dùng, cùng khách hàng trở thành những “người dẫn đầu”.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nội thất The One vừa qua đã đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022 do người tiêu dùng bình chọn, đánh dấu chặng đường hơn 20 năm công ty đạt chứng nhận.

Ông Trần Ngọc Bắc – Giám đốc Chi nhánh miền Nam Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One cho biết: “Sự ủng hộ, ghi nhận của người tiêu dùng trong nhiều năm qua đã thúc đẩy thương hiệu tiếp tục tiến lên. Việc chuyển đổi thương hiệu và ra mắt bộ sưu tập mới của Nội thất The One nhằm công bố với người tiêu dùng cả nước về mục tiêu phát triển không ngừng nghỉ của công ty, nhằm thấu hiểu và thỏa mãn nhu cầu thị trường, tiến tới việc bứt phá ra thị trường quốc tế. Chúng tôi cảm thấy tự hào và cảm ơn vì người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sản phẩm của Nội thất The One. Đó là động lực để công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển tạo ra các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng thị hiếu của thị trường.”

Có mặt trên thị trường từ năm 1995, Nội thất Hòa Phát đã và đang khẳng định vị thế của một nhà sản xuất nội thất hàng đầu Việt Nam. Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo không gian lý tưởng, thương hiệu luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm trong hành trình phát triển doanh nghiệp.

Cùng hệ thống sản xuất trải rộng khắp hai miền Nam Bắc, sản phẩm của Nội thất Hòa Phát, nay là Nội thất The One có khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe về số lượng và chất lượng của những công trình quy mô. Các công trình đã sử dụng sản phẩm để kiến tạo không gian làm việc tiện ích có thể kể đến như ngân hàng Techcombank, tòa nhà Bộ Tài Chính, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Viettel, ngân hàng Vietcombank, Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, Trường Đại học Luật…

Đổi tên thành Nội thất The One, thương hiệu không chỉ kế thừa hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại mà còn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành nội thất văn phòng Việt Nam và vươn xa trên thị trường quốc tế.

Anh Nguyễn Văn Dũng, 40 tuổi cho biết: “Nhắc tới Nội thất Hòa Phát mình thường nghĩ tới thời trước bởi thấy cả gia đình ai cũng mua và tin dùng sản phẩm của thương hiệu này. Tuy nhiên, mình khá bất ngờ trước tên gọi mới - Nội thất The One, một cái tên đậm tính quốc tế cùng bộ nhận diện trẻ trung, hiện đại như vậy. Mình nghĩ đây là một làn gió mới, chiến lược thông minh giúp tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ.”

Có thể thấy rằng, việc Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One và ra mắt nhận diện thương hiệu mới đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng. Trong hành trình sắp tới, thương hiệu Nội thất The One chắc chắn sẽ ngày càng thành công hơn nữa, củng cố vững chắc vị thế tiên phong tại thị trường Việt Nam cũng như đem đến cho khách hàng nhiều sản phẩm chất lượng cao.

Với phương châm hoạt động “lấy khách hàng làm trọng tâm” được xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập, Nội thất The One hứa hẹn không chỉ nối dài hành trình vẻ vang của Nội thất Hoà Phát, mà còn tiếp tục trở thành người đồng hành tin cậy của các đại lý, đối tác, và khách hàng để cùng mang đến những sản phẩm chất lượng, tạo nên giá trị bền vững cho ngành nội thất Việt Nam và trong khu vực.

Không chỉ chú trọng phát triển nội thất văn phòng, The One cũng đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm bàn ghế, nội thất phục vụ học sinh, đồng thời hỗ trợ trường học các cấp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để có một môi trường học tập hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn ngành sản xuất bàn ghế học sinh đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và những tiêu chuẩn cao hơn thế.

Có thể nói, Nội thất The One là sự kế thừa và phát triển cao hơn của thương hiệu “quốc dân” Nội thất Hoà Phát. Trong tương lai, Nội thất The One sẽ nối tiếp những thành công mà Nội thất Hoà Phát đã ghi dấu trong nhiều năm qua, tiếp tục mang đến những bước tiến mới mẻ, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn dưới tên tuổi mới, diện mạo mới và tạo những ấn tượng mới trong lòng người tiêu dùng.

Ngày 05.01.2022, Thương hiệu Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Nội thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”, phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua: Sáng tạo – Khát vọng – Nhiệt huyết – Quan tâm. Ở giai đoạn đầu, công ty sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi được tiến hành từ tháng 1/2022. Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One, vui lòng truy cập landing page: Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One, vui lòng truy cập landing page: chuyendoi.noithattheone.vn