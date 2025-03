Ấn tượng Gala âm nhạc 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam'

TPO - Tối 9/3 tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Chương trình Gala “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).