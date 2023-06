An Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kênh Rạch Giá - Long Xuyên

TPO - Chiều 27/6, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên (đoạn thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh).

Theo đó, từ năm 2010 đến tháng 6/2023, trên địa bàn thành phố Long Xuyên xảy ra 66 vụ sạt lở, nứt đất bờ sông, kênh, rạch. Trong đó, xã Mỹ Khánh xảy ra 2 vụ sạt lở đất bờ bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên với tổng chiều dài 85m, ảnh hưởng trực tiếp khiến 8 hộ dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến dân cư sinh sống tập trung bên trong đường tiếp giáp khu vực sạt lở.

Để khẩn cấp ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra, UBND tỉnh An Giang giao UBND thành phố Long Xuyên thực hiện và chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn thực hiện ngay việc di dời các hộ dân tại vị trí sạt lở đến nơi an toàn, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quản lý để di dời hệ thống nước, điện… ra khỏi khu vực cảnh báo sạt lở; bố trí đường dân sinh phục vụ việc đi lại của người dân qua khu vực sạt lở, thực hiện công tác cảnh báo, bảo vệ khu vực sạt lở theo quy định

Bên cạnh đó, huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn, tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn; cấp phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để giúp người dân xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định đời sống người dân trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả. Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí người trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

UBND tỉnh An Giang giao Sở GTVT làm việc với đơn vị quản lý giao thông đường thủy thông báo về việc thả phao tiêu cảnh báo, cấm neo đậu tàu thuyền tại khu vực sạt lở, hạn chế tàu thuyền và hạn chế tốc độ khi qua khu vực sạt lở. Sở NN&PTNT thẩm định phương án thiết kế công trình khắc phục sạt lở bờ bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên để làm cơ sở thực hiện.

Hiện nay, tại khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đã khoanh vùng khu vực sạt lở để hạn chế lưu thông. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay vị trí sạt lở, đơn vị chức năng đã thả nhiều lớp vải địa kỹ thuật, bao cát để chắn, chống xoáy lở, giữ bờ.

Trước đó, vào lúc 7 giờ, ngày 12/6/2023, xảy ra sạt lở bờ Bắc kênh Rạch Giá Long Xuyên thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đoạn sạt lở dài khoảng 45 m, ăn sâu vào mép đường nhựa (đường Võ Văn Hoài), phía bên trong đường tiếp giáp nhà dân có hiện tượng nứt rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân (với 33 nhân khẩu). Đến khoảng 21 giờ ngày 12/6/2023 xảy ra sạt lở mở rộng thêm đến 1/2 mặt đường giao thông liên xã Mỹ Khánh (đường Võ Văn Hoài) và nguy cơ ảnh hưởng đến 110 hộ dân lân cận khu vực sạt lở.