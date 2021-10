Ấm tình người trên đường hồi hương

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.