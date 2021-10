Miền Tây đón bà con hồi hương chu đáo

Miễn phí ăn uống, xét nghiệm

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, từ ngày 1 - 5/10 có gần 36.000 người dân An Giang trở về bằng xe gắn máy dẫn đến quá tải đối với địa phương, tuy nhiên, tỉnh vẫn tiếp đón bà con chu đáo.

"Khi bà con về đến cửa ngõ, tỉnh sẽ bố trí tạm tại các trường học ở TP Long Xuyên để sàng lọc, phục vụ ăn uống, sau đó phân loại người dân của huyện nào đưa về huyện đó", ông Bình nói.

Theo ông, để giảm tải, thay vì cách ly tập trung tất cả theo quy định, tỉnh sàng lọc, xét nghiệm, người nào âm tính sẽ cho về nhà cách ly có giám sát chặt chẽ về y tế. Nếu phát hiện có ca dương tính sẽ khoanh vùng gọn chỗ đó để đưa đi cách ly tập trung. Đặc biệt, trong thời gian người dân về địa phương, tỉnh sẽ miễn phí tất cả cho bà con từ ăn uống, xét nghiệm...

"Anh em căng mình suốt đêm để hỗ trợ, nguyên tắc là bà con về bố trí chỗ ăn ở phục vụ chu đáo, không để họ chịu cảnh mưa gió, thiếu đói; đồng thời có phương án bố trí cách ly y tế hợp lý", ông nói.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, chưa đầy tuần, tỉnh đã tiếp nhận 19.070 người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về. Tất cả đều được sàng lọc, tầm soát và cách ly theo quy định. Tỉnh cũng thiết lập chế độ trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, tổ chức đón, rước người dân về địa phương.

Ngoài ra, tuyên truyền rộng rãi để người dân biết, yêu cầu khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định; khẩn trương rà soát từng hộ gia đình có người thân đang làm việc, sinh sống ngoài tỉnh có nhu cầu về quê để vận động gia đình thuyết phục thân nhân tiếp tục ở lại thêm thời gian nữa để được tiêm đầy đủ vắc - xin và làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng nói rằng, việc đón và tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân trở về địa phương là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Ông yêu cầu các địa phương kích hoạt và vận hành lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; chủ động các phương án trong mọi tình huống đặt ở mức độ cao nhất, tận dụng tất cả các cơ sở làm khu cách ly, chuẩn bị cơ sở điều trị, các đội phản ứng nhanh, tổ y tế cộng đồng.

Nên về từ từ

Sóc Trăng là địa phương có lượng người hồi hương nhiều nhất ở miền Tây cho đến thời điểm này với hơn 50.000 người. Tỉnh hiện chỉ có khả năng tiếp nhận cách ly tập trung và điều trị cho khoảng 30.000 người.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu các địa phương kích hoạt lại các khu cách ly, mở các khu cách ly mới để đón bà con, chống lây nhiễm chéo, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc, khi tiếp nhận công dân cách ly tập trung. Các địa phương chuẩn bị các điều kiện ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe cho bà con. Trước hết là giải quyết ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho bà con; khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc nhanh chóng.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: “Bà con mình còn khó khăn lắm, không thể trụ lại được nên mới quyết định về quê. Chúng tôi hiểu nên cho dù còn khó khăn, Sóc Trăng vẫn dang rộng vòng tay đón bà con trở về. Sóc Trăng sẽ tập trung dồn hết sức lực để lo cho bà con, cố gắng nỗ lực đảm bảo phòng, chống dịch an toàn.

Hơn nữa, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên về từ từ, đăng ký trước để địa phương thu xếp, bố trí phương tiện đón về, đừng tự phát về cùng một lúc như vừa qua, vừa vất vả, vừa không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tỉnh không bỏ rơi bà con quê hương mình”.

Ông Lâu kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm chung tay góp sức cùng tỉnh chăm lo cho người dân.

Đưa lao động tại Đồng Nai về an toàn

Ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức cho hàng chục ngàn người dân trên địa bàn tỉnh về quê theo nguyện vọng. Trong ngày 5/10, số người đăng ký về quê từ các địa phương khoảng 20.000 người. Hầu hết người dân về quê đợt này đều cho rằng, do nghỉ việc quá lâu, lại chưa biết ngày nào được đi làm lại, nên tạm thời phải về quê để ổn định cuộc sống trước mắt. Khi dịch được kiểm soát, các công ty hoạt động trở lại mọi người lại tiếp tục sẽ trở lại làm việc. Trong đợt này, người dân về quê bằng phương tiện cá nhân (xe máy), lực lượng công an hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe đặc chủng để dẫn đoàn.

Mạnh Thắng