Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch

Đón công dân Nghệ An tự phát từ miền Nam về quê tránh dịch

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 công dân Nghệ An tự phát trở về qua cầu Bến Thủy. Riêng ngày 4/10, số lượng người trở về quê tăng đột biến, đến 648 người, chưa kể số công dân tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc chạy qua địa bàn.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Hiền cho rằng, cần bố trí nơi tiếp đón có mái che, nhà vệ sinh, xử lý rác thải ở khu vực cầu Bến Thuỷ. Đồng thời tiến hành phân loại những công dân đã tiêm từ 1- 2 mũi vắc xin để có phương án cách ly phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp ngay các điểm cách ly, tập trung mua sắm trang thiết bị đầy đủ tại các khu cách ly. Việc phân loại công dân trở về tại chân cầu Bến Thủy nên thực hiện linh hoạt, tùy theo tình hình thực tế; Ngành Y tế bố trí lực lượng tổ chức phân loại những người đã tiêm vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm cho những công dân này.

Tỉnh Nghệ An cũng đồng ý cho các hãng hàng không mở chuyến bay thương mại với tần suất 2 chuyến/tuần để chở công dân có nhu cầu, tự chi trả 100% chi phí về quê. Việc đón các công dân có hoàn cảnh khó khăn như bà bầu, trẻ em thì tiếp tục nghiên cứu, rà soát để có kế hoạch phù hợp.

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội Nghệ An cho biết, hiện có 329.000 người Nghệ An làm việc ngoại tỉnh; trong đó có gần 88.000 người trở về quê. Dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao trong thời gian tới khi các tỉnh phía Nam “mở cửa”.