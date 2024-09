Ấm áp nghĩa cử sẻ chia với đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3

TPO - Hướng về vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, những hành động nghĩa tình của người dân đã nhanh chóng chuyển đến đồng bào miền Bắc để kịp thời sẻ chia, tiếp sức với bà con.

Chiều 12/9, tại lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ TPHCM tổ chức, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể Công an TPHCM gồm Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn đã quyên góp ủng hộ 3 tỷ đồng nhằm sẻ chia kịp thời, góp phần giảm bớt nỗi lo và khó khăn của bà con nhân dân đang cần sự hỗ trợ.

Thấu hiểu những khó khăn của bà con đang gánh chịu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM mỗi người góp một ít ủng hộ với mong muốn chung tay cùng cả nước giúp đồng bào trong những ngày đang chống chọi với thiên tai.

Những ngày qua, chị Nhung (một người con gốc Bắc đang lao động tại Nhật) liên tục theo dõi những thông tin về bão lũ ở quê nhà. “Mấy hôm nay theo dõi trên mạng, chỉ thấy toàn cảnh ngập lụt, sạt lở, người chết do lũ trôi, rồi bị chôn vùi trong đất đá rất nhiều, con số vẫn chưa dừng lại ở đó, thật sự rất tang thương và đau xót mà em chỉ biết thương và khóc thôi. Thật sự em không ngờ hậu quả sau bão còn nặng nề hơn rất nhiều như vậy”, chị Nhung chia sẻ. Qua các thước phim, hình ảnh cả nước chung tay tiếp tế, một lòng hướng về miền Bắc thân yêu, chị cho biết thật sự rất xúc động, biết ơn những trái tim nhân ái và cũng tự hào là người Việt Nam.

Chị Nhung đã gửi đến tài khoản nhận cứu trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam một khoản tiền nhỏ từ công sức lao động nơi xứ người để san sẻ, lan tỏa tình thương với đồng bào quê hương.

Trong hôm qua (12/9), dù còn mệt khi mới đi khám bệnh, TS Trần Du Lịch - chuyên gia kinh tế, đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Thủ Đức đóng góp gần 15 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc.

Ông nói, trận bão đi qua đã để lại thiệt hại về người và của rất nặng nề nên bản thân chia sẻ với những mất mát, đau thương, khó khăn của đồng bào. Tại TPHCM, ông cố gắng liên lạc với các anh em, bạn bè để nắm thông tin ngoài ấy. “Của ít lòng nhiều, thông qua MTTQ TP. Thủ Đức để chuyển đến bà con các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ”, TS Lịch bày tỏ.

Cũng trong chiều 12/9, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Vietnam) cùng các đơn vị đồng hành đã ra mắt Chiến dịch hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp “S.O.S Food” nhằm hỗ trợ kịp thời các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai và người yếu thế trên toàn quốc.

Với sáng kiến của Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodbank Network) cùng sự bảo trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự án nhằm hỗ trợ khẩn cấp thực phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, dịch bệnh. Trong đó, tập trung vào việc cung cấp thực phẩm dinh dưỡng và an toàn, nhanh chóng, kịp thời đến những khu vực bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, thông qua sự liên kết chặt chẽ với các đối tác là doanh nghiệp sản xuất và phân phối thực phẩm.

TPHCM giảm quy mô tổ chức các lễ hội, sự kiện Sáng 13/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy ký công văn gửi các cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn thành phố về việc giảm quy mô, tần suất, tạm hoãn tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện trên địa bàn. Theo UBND TPHCM, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc. Đã có nhiều người chết, mất tích và bị thương; hàng trăm ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong nước, hàng ngàn gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bị cô lập. Để thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào các tỉnh miền Bắc, Thường trực UBND TPHCM đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo hạn chế, giảm quy mô tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện trên địa bàn thành phố; hoặc tạm hoãn, chuyển sang thời gian khác phù hợp. Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các địa phương nghiêm túc thực hiện việc này. Trước đó, chiều 10/9, tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đăng ký ủng hộ 120 tỷ đồng chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn y tế tình nguyện Bình Định lên đường hỗ trợ đồng bào bão lũ phía Bắc

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho hay, những ngày qua, bão số 3 (YAGI) kéo theo mưa lũ, sạt lở đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho các tỉnh phía Bắc nước ta. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đoàn công tác hỗ trợ y tế cho đồng bào tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn gồm 62 thành viên, do Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng dẫn đầu, thời gian hỗ trợ đến ngày 19/9.

UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ hai tỉnh Yên Bái và Thái Nguyên 700kg Chloramin B bột (mỗi tỉnh 350 kg); 20 cơ số thuốc phòng chống lụt bão và 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình, do Công ty CP Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tài trợ, với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Đoàn công tác y tế của tỉnh Bình Định sẽ giúp hai tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái, xử lý môi trường, khử khuẩn nước, phòng chống dịch bệnh, cũng như truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống.

"Hôm nay, chúng ta xuất quân, mang theo không chỉ trang thiết bị và thuốc men mà còn là tinh thần trách nhiệm và lòng quyết tâm cùng đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Hùng chia sẻ.

Giám đốc Sở Y tế Bình Định yêu cầu các thành viên trong đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Hữu Vinh - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn bày tỏ, các thành viên trong đoàn cũng như cá nhân ông ý thức rất rõ về trách nhiệm cao cả khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.