Tuổi trẻ Nghệ An ra Hải Phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3

TPO - 100 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã lên đường ra thành phố Hải Phòng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Sáng 10/9, Đội hình thanh niên tình nguyện với gần 100 tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mặt tại thành phố Hải Phòng để chuẩn bị triển khai các công tác hỗ trợ người dân nơi đây khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.

Cụ thể, thành phố Hải Phòng nằm trong khu vực tâm bão số 3 (bão Yagi). Sau khi cơn bão số 3 quét qua đã khiến thành phố Hải Phòng bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cơ quan công sở, nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trên đường phố nhiều cây xanh đổ gãy, nhiều tài sản công trình công cộng bị hư hỏng nặng nề.

Căn cứ tình hình thực tế và theo đề nghị của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã quyết định thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện để tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại thành phố Hải Phòng.

Tối 9/9, 100 tình nguyện viên đến từ các đơn vị Thành Đoàn Vinh, Huyện đoàn Nghi Lộc, Diễn Châu và Thị đoàn Hoàng Mai do anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An làm trưởng đoàn đã xuất phát lên đường ra thành phố Hải Phòng. Các tình nguyện viên đã mang theo nhiều dụng cụ như xe đẩy, cuốc, xẻng và các dụng cụ cần thiết để hỗ trợ cơ quan chức năng, người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.