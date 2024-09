Thái Nguyên chìm trong biển nước, riêng một huyện ở Cao Bằng có 37 người chết và mất tích

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến 18h ngày 9/9, đã có 71 người chết, mất tích (49 người chết, 22 người mất tích) do bão số 3, lũ quét và sạt lở đất. Trong đó do bão 12 người; sạt lở đất, lũ quét 53 người; do lũ cuốn 6 người.

Cao Bằng có 21 người (8 người chết, 13 người mất tích), trong đó chưa tính 16 người trên 1 xe khách bị cuốn trôi (trên xe có khoảng 20 người, đã tìm thấy 4 người chết).

Lào Cai có 24 người (18 người chết, 6 người mất tích).

Quảng Ninh có 9 người chết (do bão 8 người; lũ cuốn 1 người).

Hải Phòng có 2 người chết do bão.

Hải Dương có 1 người chết do bão.

Hà Nội 1 người chết do bão.

Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất.

Yên Bái có 3 người chết do sạt lở đất.

Lạng Sơn có 2 người chết.

Bắc Giang có 1 người mất tích do lũ cuốn.

Tuyên Quang có 2 người mất tích do lũ cuốn.

Hà Giang có 1 người do lũ cuốn.