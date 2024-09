Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo, công chức TPHCM quyên góp ủng hộ người dân vùng thiên tai bão số 3

TPO - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc kêu gọi các cán bộ trong toàn thể cơ quan HĐND – UBND thành phố với tinh thần và nghĩa cử cao đẹp để đóng góp, hỗ trợ cho đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất.

Sáng 11/9, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM cùng Văn phòng UBND TPHCM tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM có truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, luôn thể hiện “thương người như thể thương thân”, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

TPHCM luôn chung tay với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các cấp, các ngành, giúp đỡ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các cán bộ trong toàn thể cơ quan HĐND, UBND thành phố và các đồng chí với tinh thần và nghĩa cử cao đẹp để đóng góp, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão. Sẻ chia với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay gia đình người bị thiệt hại và mất mát tài sản do thiên tai, bão lũ gây ra”, ông Lộc gửi lời kêu gọi.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và tinh thần mạnh mẽ cao nhất của các cán bộ, đồng thời cũng mong các đại biểu lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị và hệ thống tổ chức của mình tiếp tục ủng hộ theo chỉ đạo của Thành ủy TPHCM và hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ.

Tại buổi phát động, các đại biểu đã quyên góp gần 240 triệu đồng, bao gồm quyên góp tại chỗ và quyên góp 1 ngày lương.

Sáng cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, tại Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại TPHCM do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai.

Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; ông Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng các đại biểu dự cuộc họp đã cùng tham gia ủng hộ đồng bào vùng chịu thiệt hại do bão lũ gây ra vừa qua. Theo đó, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ tổng số tiền 68,9 triệu đồng.