Ám ảnh 'karaoke kẹo kéo'

TP - Loa kẹo kéo cả ngày lẫn đêm, từ sáng sớm đến tận khuya những ngày giáp Tết tra tấn nhiều người dân TPHCM. Chính quyền thành phố đang tiếp tục xử lý mạnh tay vấn nạn này.

Inh tai nhức óc

“Hết Gánh mẹ thì chuyển qua Tình cha, rồi đến Duyên phận hay Đắp mộ cuộc tình… Những tiếng hát như tiếng hét từ sáng đến tối khiến đầu óc tôi muốn nổ tung” - anh Hoàng Vũ (phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức) bức xúc.

Anh Vũ cho biết, khu anh ở đa số là công nhân lao động; cuối tuần, mọi người mở nhạc để hát karaoke, nhậu nhẹt giải khuây. Những ngày cận Tết, tần suất mở nhạc, hát karaoke ngày một nhiều vì các gia đình tổ chức họp mặt tiệc tất niên trước khi về quê. Những giọng hát không chuyên phát ra từ loa kẹo kéo bất kể giờ giấc khiến anh không thể nghỉ ngơi, con cái không thể tập trung học hành.

“Là hàng xóm với nhau, tôi chỉ góp ý vặn âm lượng nhỏ xuống nhưng nhiều người cố chấp không làm theo vì họ bảo như vậy hát không đã. Họ đã nhậu say, nếu làm căng thì sợ lời qua tiếng lại mất tình làng nghĩa xóm, căng quá thì có khi còn xảy ra xô xát” - anh Vũ cho hay.

Những ngày gần đây, sinh hoạt của gia đình chị Minh Thu (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) bị đảo lộn do tiếng karaoke phát ra từ hàng xóm.

Hai con của chị Thu, một cháu 7 tuổi và một cháu mới 3 tháng tuổi, rất cần không gian yên tĩnh, nhưng tiếng karaoke liên tục dội vào nhà làm cả gia đình mệt mỏi. Chị Thu phải mua thêm mút xốp cách âm dán lên tường, nhét các lỗ thông gió cho âm thanh bớt vào nhà nhưng không ăn thua.

“Mất nửa tiếng hát ru con mới ngủ, vừa đặt xuống giường thì tiếng karaoke vang lên, con giật mình thức giấc. Đồng hồ sinh học đảo lộn khiến con cả đêm cứ quấy khóc. Nghe tiếng karaoke là tâm lý tôi lại ức chế” - chị Thu bày tỏ.

Nguy cơ gây suy sụp tinh thần

Trong buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, ông Trần Nguyên Hiền - Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở TN&MT TPHCM, cho biết để quản lý tình trạng tiếng ồn từ karaoke, loa kẹo kéo, chính quyền TPHCM đã thiết lập nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng, mạng xã hội lẫn kênh trực tiếp từ phường, xã.

“Qua ghi nhận, phần lớn phản ánh tiếng ồn được gửi đến Tổng đài 1022, chiếm hơn 80%, số còn lại rải rác ở kênh các địa phương. Trong 8 tháng đầu năm 2023, các địa phương ghi nhận hơn 5.900 trường hợp vi phạm tiếng ồn, trong đó xử phạt 45 trường hợp, còn hầu hết là nhắc nhở” - ông Hiền nói.

TS.Vũ Xuân Đán - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhìn nhận sự ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe con người được xếp thứ hai, sau bụi. WHO khuyến cáo tiếng ồn trung bình tại các khu dân cư vào ban đêm không nên vượt quá 40 Decibel (dB). Nếu người dân thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn có độ lớn trên 80 dB, có thể bị giảm thính lực, còn âm lượng trên 50 dB cũng có nguy cơ gây nhồi máu cơ tim.

Tiếng ồn còn gây ra mất ngủ, suy sụp tinh thần, căng thẳng thần kinh, gây nên tâm lý dễ cáu gắt, giảm khả năng tập trung, giảm năng suất học tập, làm việc. Do đó, ông Đán cho rằng việc kiểm soát tiếng ồn tại những thành phố lớn, có quy mô dân số đông như TPHCM là rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của người dân và nâng cao chất lượng sống.

Ngăn chặn vi phạm

Ông Trần Nguyên Hiền cho hay, để đảm bảo chất lượng sống của người dân dịp Tết nguyên đán, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục xử lý vấn nạn tiếng ồn theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Công an TPHCM sẽ chỉ đạo, giao trách nhiệm trực tiếp công an từng quận, huyện, trưởng công an xã phụ trách công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời về vi phạm tiếng ồn.

Công an địa phương cũng chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan; đồng thời lập danh sách, nắm tình hình các hộ, gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng thiết bị âm thanh gây ồn, huyên náo. Người đứng đầu các quận, huyện có trách nhiệm lên kế hoạch tuyên truyền, vận động, kịp thời nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về tiếng ồn.

Hàng nghìn người dân tại TPHCM bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ karaoke, loa kẹo kéo. Một số người chọn im lặng vì sợ mất tình làng nghĩa xóm. Nhiều người đã phản ảnh qua đường dây nóng hay gọi trực tiếp cầu cứu chính quyền phường, xã nhưng vấn nạn này vẫn không ngừng tiếp diễn.

Bà Hà Thị Hồng Năm - Chủ tịch UBNB phường Tân Tạo (quận Bình Tân) cho biết, phía chính quyền địa phương luôn nỗ lực tuyên truyền.

“Trong dịp Tết này, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra tới từng tổ dân phố, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chứ không cần ý kiến phản ánh của người dân”, đại diện quận Tân Bình cho biết.

Ông Võ Chiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) cho biết, đơn vị thường xuyên tăng cường kiểm tra về tiếng ồn. Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, các cơ quan chức năng cần lồng ghép thêm nội dung tuyên truyền hạn chế tiếng ồn trong các buổi sinh hoạt; với những hộ vi phạm nhiều lần, cần có những chế tài mạnh mẽ hơn, ông nói.