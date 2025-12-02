Aki Matsuri 2025 - Cầu nối văn hóa Việt - Nhật

"Aki Matsuri không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, giữa quá khứ và tương lai" - Ông Tomita Takahisa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Onsen Fuji.

Trong tiết trời se se lạnh của tháng mười một, khi những chiếc lá phong từ xanh chuyển sang đỏ thắm, Aki Matsuri 2025 đã chính thức khai màn tại Lynntimes Thanh Thủy không chỉ với tư cách một lễ hội giải trí, mà như một sứ mệnh văn hóa sâu sắc - xây dựng cây cầu kết nối bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

Sứ mệnh xây dựng cầu nối văn hóa bền vững

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tomita Takahisa chia sẻ: "Từ khi đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT Onsen Fuji, tôi luôn mang sứ mệnh xây dựng những cây cầu văn hóa bền vững. Việt Nam và Nhật Bản tuy xa về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng: đều trân trọng truyền thống, tôn vinh lòng hiếu khách, yêu thiên nhiên và coi trọng sự hòa hợp cộng đồng."

Những lời phát biểu này không chỉ là tuyên ngôn, mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Lynntimes Thanh Thủy. Aki Matsuri 2025 ra đời từ chính niềm tin rằng văn hóa không phải chỉ để cảm nhận bằng hoài niệm, mà là để trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận bằng chính con tim mình.

Yosakoi - Ngôn ngữ kết nối không biên giới

Yosakoi không chỉ đơn thuần là một điệu múa. Đó là ngôn ngữ của đam mê, là câu chuyện được kể bằng chuyển động, là tiếng lòng được truyền tải qua từng bước nhảy. Bắt nguồn từ tỉnh Kochi năm 1954, giữa thời kỳ Nhật Bản hồi sinh sau chiến tranh, Yosakoi ra đời như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt. Từ một điệu múa địa phương nhỏ bé, Yosakoi đã vươn xa khắp Nhật Bản, rồi băng qua đại dương, chạm đến trái tim hàng triệu người trên toàn thế giới.

Yosakoi đã trở thành cầu nối văn hóa kỳ diệu, nơi truyền thống hòa quyện với hiện đại, nơi con người từ mọi miền, mọi lứa tuổi cùng chung một nhịp đập: nhịp đập của đam mê và tình yêu nghệ thuật. Tại Aki Matsuri 2025, mỗi đội Yosakoi mang đến một màu sắc riêng, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều hướng về một điểm: lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực đến mọi người.

TACYON - Cầu nối giao lưu văn hóa

Sự kiện Aki Matsuri năm nay vinh dự chào đón đội TACYON YOSAKOI từ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên đội Yosakoi chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản tham gia lễ hội. Tôi tin sự giao lưu này sẽ mang lại giá trị to lớn về nghệ thuật và tinh thần kết nối. Sự xuất hiện của TACYON không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật, mà là cơ hội để cộng đồng Yosakoi Việt Nam học hỏi, hiểu thêm về Yosakoi từ chính nguồn gốc của nó. Đó là sự giao thoa văn hóa ở cấp độ sâu nhất, khi những nghệ sĩ Nhật Bản không đến để dạy hay phán xét, mà đến để chia sẻ, để cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc nghệ thuật không biên giới.

Khi 350 vũ công từ 17 đội, bao gồm cả TACYON từ Nhật Bản, cùng đứng trên một sân khấu để đồng diễn Yocchore, đó chính là hiện thân của ichi-go ichi-e. 350 trái tim hòa chung một nhịp đập, 350 con người từ hai quốc gia khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu với Yosakoi. Khoảnh khắc đó không thể lặp lại, và chính vì thế nó trở nên vô giá.

Cam kết xây dựng trạm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại miền Bắc

Aki Matsuri 2025 không chỉ là một sự kiện giải trí thuần tuý, đây còn là cuộc hẹn gặp gỡ thường niên của những người dành tình cảm đặc biệt cho nền văn hoá Nhật Bản nói chung và điệu nhảy Yosakoi nói riêng. Với sứ mệnh là không gian giao lưu văn hoá Việt Nam và Nhật Bản phong phú và sâu sắc, Lynntimes Thanh Thủy đang ngày một đầu tư và phát triển, giúp hiện thực hoá khát vọng lan toả bản sắc văn hoá độc đáo. Từ những lễ hội Matsuri định kỳ, các workshop văn hóa, đến những chương trình giao lưu nghệ thuật với các nghệ sĩ Nhật Bản, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng yêu và hiểu văn hóa Nhật Bản ngày càng lớn mạnh.

Aki Matsuri 2025 đã chứng minh rằng văn hóa không phải là rào cản mà là cầu nối. Khi âm nhạc Yosakoi vang lên, những bước nhảy được thực hiện với toàn bộ tâm huyết, tất cả đều trở nên hiểu nhau qua cảm xúc, qua năng lượng, qua tình yêu chung với nghệ thuật. Aki Matsuri 2025 đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên.