AEON Việt Nam và chiến lược nhân sự bền vững nhằm kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng

Công ty TNHH AEON Việt Nam một lần nữa lập "cú đúp" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ trao giải "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2025" (HR Asia Award). Doanh nghiệp là nhà bán lẻ duy nhất được vinh danh là "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á" năm thứ 7 liên tiếp, đồng thời chiến thắng hạng mục "Doanh Nghiệp Có Môi Trường Làm Việc Đa Dạng, Bình Đẳng và Hòa Nhập" (D.E.I).

Thành tích ấn tượng này không chỉ là sự công nhận từ một giải thưởng uy tín, mà còn là minh chứng rõ nét cho một chiến lược nhân sự toàn diện và bền vững, trong đó yếu tố con người được xem là trọng tâm, song hành cùng chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Những giải thưởng uy tín là minh chứng cho chiến lược đặt con người làm trọng tâm của AEON Việt Nam.

Chiến lược nhân sự song hành cùng tầm nhìn kinh doanh

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm chiến lược thứ hai bên cạnh Nhật Bản, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần quy mô. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp hiểu rằng việc xây dựng và giữ chân đội ngũ nhân sự tài năng, gắn kết là yếu tố tiên quyết.

Trong bối cảnh ngành bán lẻ vốn có đặc thù “nhanh và chiến”, đòi hỏi sự thay đổi liên tục, AEON Việt Nam mang đến một môi trường ổn định, an toàn. Đây chính là nền tảng vững chắc để nhân sự có thể yên tâm thử sức, học hỏi, nâng cao kỹ năng và đóng góp vào sự phát triển chung.

Đa dạng, Bình đẳng, Hòa nhập (D.E.I) - Nền tảng của văn hóa doanh nghiệp

Việc năm thứ hai liên tiếp được vinh danh ở hạng mục D.E.I cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của AEON Việt Nam trong việc thúc đẩy một môi trường làm việc Đa dạng (Diversity), Bao trùm (Inclusion) và An sinh (Wellbeing). Kết quả này được phản ánh khách quan qua chính đánh giá của nhân viên trong khảo sát của HR Asia, với những chỉ số vượt trội so với mức trung bình ngành:

● Tiêu chí “Cơ hội phát triển công bằng” đạt 4,38 điểm (so với 4,08 điểm trung bình ngành).

● Tiêu chí “Sự thoải mái khi thảo luận về niềm tin, văn hóa tại doanh nghiệp” đạt 4,20 điểm (so với 3,94 điểm trung bình ngành).

Sức mạnh của AEON Việt Nam còn đến từ một môi trường làm việc đa thế hệ, với thế hệ Y chiếm 50% và thế hệ Z chiếm 46% tổng số nhân viên. Doanh nghiệp xem đây là một lợi thế chiến lược, giúp thấu hiểu sâu sắc và phục vụ hiệu quả nhóm khách hàng mục tiêu, đặc biệt là các gia đình trẻ. Để hài hòa và phát huy sức mạnh này, AEON Việt Nam đã chủ động xây dựng môi trường giao tiếp hai chiều cởi mở và hiệu quả thông qua các lịch họp định kỳ hàng tháng, chương trình “stay interview” và các kênh phản hồi liên tục, đảm bảo mọi tiếng nói đều được lắng nghe và ghi nhận, không phân biệt thế hệ hay vị trí.

Đầu tư vào phúc lợi và hạnh phúc toàn diện của nhân viên

AEON Việt Nam khẳng định cam kết xây dựng môi trường làm việc hướng đến phúc lợi và hạnh phúc toàn diện của nhân viên, với các chính sách thiết thực và bám sát nhu cầu thực tế. Trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các chính sách phúc lợi mới, thể hiện sự sâu sát trong việc đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân sự. Các chính sách này bao gồm: tăng ngày nghỉ phép hàng năm, tăng số ngày nghỉ hàng tháng cho nhân viên khối vận hành, và nâng mức trợ cấp tiền nhà cho nhân viên cấp bậc G1. Song song đó, các chính sách phúc lợi toàn diện như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe mở rộng, hỗ trợ bữa ăn và chi phí đi lại vẫn được duy trì và nâng cao.

Anh Nguyễn Văn Chung – Nhân viên dịch vụ khách hàng của AEON Hà Đông chia sẻ:

“Tôi hoàn toàn yên tâm khi được làm việc tại AEON Việt Nam, một môi trường làm việc ổn định, an toàn và công bằng... Tôi thực sự tự hào khi mình thực sự là thành viên của ngôi nhà chung AEON Việt Nam, tôi luôn mong muốn được gắn kết lâu dài cùng với AEON Việt Nam”.

AEON Việt Nam luôn chú trọng việc đáp ứng nhu cầu đời sống nhân sự, đảm bảo các chính sách mang tính thực tiễn và bền vững.

Kiến tạo thế hệ lãnh đạo kế cận qua văn hóa khai vấn

Một trụ cột quan trọng trong chiến lược nhân sự của AEON Việt Nam là việc tích hợp sâu rộng văn hóa khai vấn trong toàn bộ môi trường làm việc. Với triết lý “Leaders Create Leaders” (Lãnh đạo tạo nên lãnh đạo), doanh nghiệp không chỉ khuyến khích sự chủ động từ mỗi cá nhân mà còn đề cao vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong việc cố vấn, truyền cảm hứng và đào tạo thế hệ kế cận.

Văn hóa khai vấn được tích hợp sâu rộng, khuyến khích sự học hỏi và dẫn dắt lẫn nhau giữa các thế hệ.

Hiệu quả của chiến lược này được minh chứng qua điểm số “nhân sự sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp” đạt 4,54, vượt xa mức trung bình ngành là 4,12. Nỗ lực xây dựng văn hóa khai vấn tại đây cũng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận với các giải thưởng uy tín như Marshall Award 2023 và ICF Award 2024.

Với những nỗ lực nhất quán trong việc đề cao giá trị con người và xem phát triển nhân sự là chìa khóa của sự thành công bền vững, AEON Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế bằng “cú đúp” giải thưởng HR Asia Award hai năm liên tiếp. Thành tích này là minh chứng rõ ràng cho một chiến lược nhân sự được đầu tư bài bản, tập trung vào việc kiến tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và nhân văn, nơi mỗi nhân sự được trân trọng, trao quyền và khuyến khích phát triển. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để AEON Việt Nam tiếp tục hành trình phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào sự phát triển bền vững cho nguồn nhân lực Việt Nam.