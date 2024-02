AEON khuyến mại tưng bừng, tăng giờ mở cửa phục vụ xuyên Tết Giáp Thìn 2024

Tết Giáp Thìn 2024 đã cận kề, hệ thống siêu thị AEON tung nhiều khuyến mãi, hàng hoá dồi dào, đa dạng lựa chọn và thêm tiện ích, phục vụ mọi nhu cầu, gia tăng tiện lợi sắm đa kênh cho khách hàng. Không chỉ thế, từ ngày 02/02 (23 tháng Chạp) đến 08/02 (29 Tết) AEON Việt Nam sẽ tăng thời gian hoạt động và mở cửa xuyên Tết, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tết phục vụ người dân.

Mở cửa đến nửa đêm phục vụ người dân mua sắm Tết

Lượng khách mua sắm đang bắt đầu gia tăng trong những ngày giáp Tết. Để người tiêu dùng có thể thoải mái mua sắm hàng hoá, hệ thống các Trung tâm bách hoá tổng hợp và siêu thị (TT BHTH & ST) của AEON Việt Nam sẽ hoạt động xuyên Tết, đồng thời sẽ kéo dài thời gian hoạt động trong các ngày cận Tết nhằm phục vụ khách hàng mua sắm. Cụ thể, từ ngày 02-02-2024 (23 tháng Chạp) đến ngày 08-02-2024 (29 Tết), hệ thống TT BHTH & ST sẽ mở cửa sớm từ 7h và đóng cửa muộn vào 22h30 (23h đối với phía Bắc). Trong ngày mùng 1 Tết, TT BHTH & ST AEON mở cửa hoạt động từ 11h – 22h. Từ mùng 2 Tết trở đi, hệ thống TT BHTH & ST AEON mở cửa theo thời gian bình thường từ 8h đến 22h.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân, và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng, từ trước đó, AEON đã tăng cường thêm 1.500 lao động thời vụ.

Đại diện AEON Việt Nam, chia sẻ, AEON Việt Nam vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày để nâng cao trải nghiệm mua sắm cũng như phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và linh hoạt nhất trên tất cả các kênh mua sắm của AEON từ trực tiếp đến trực tuyến. Việc mở rộng khung giờ phục vụ mỗi ngày để đảm bảo mọi khách hàng đều có thể sắp xếp sắm Tết đầy đủ trong những ngày cuối năm bận rộn.

Tăng cường mua sắm đa kênh tiện lợi

Nắm bắt xu hướng người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sự tiện lợi nên ngày càng chuộng mua sắm trực tuyến, vào đầu tháng 10 năm 2023, AEON Việt Nam đã chính thức đổi mới diện mạo cho kênh thương mại điện tử AEON Eshop, với nhiều tính năng nổi bật gia tăng tiện lợi cho người dùng. Nay khách hàng đã có thể đặt mua hàng trực tuyến tại tất cả các Trung tâm Bách hoá tổng hợp và Siêu thị của AEON Việt Nam trên toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn mua sắm trên nhiều kênh khác của AEON như mua hàng qua điện thoại, qua ứng dụng di động của AEON và trên các ứng dụng của đối tác.

Đặc biệt, nhằm gia tăng tiện ích dịch vụ để phục vụ khách hàng, trong những giai đoạn mua sắm cao điểm như dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp đã tăng số đơn đặt hàng qua ứng dụng tin nhắn, số điện thoại để vận chuyển hàng hóa đến tận nhà.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam chủ động chuẩn bị từ rất sớm với đa dạng các mặt hàng thiết yếu cũng như các sản phẩm đã sơ chế, chế biến sẵn như mâm ngũ quả... Số lượng hàng dự trữ tăng 10% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, AEON Việt Nam sẽ triển khai chương trình “Rinh túi may mắn (Fukubukuro) - Tết nhà ấm nồng” từ ngày Mùng 3 Tết Giáp Thìn (ngày 12/2 dương lịch) tại hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON trên toàn quốc. Ngoài ra, các khách hàng Thành viên của AEON với hóa đơn từ 800.000 đồng và có ít nhất 1 túi may mắn trong hóa đơn sẽ được tặng ngay 1 voucher AEON trị giá 30.000 đồng.

Fukubukuro trong tiếng Nhật mang ý nghĩa “túi Phúc”, ý chỉ những chiếc túi mang lại niềm may mắn cho người sở hữu. Mua túi Fukubukuro vào ngày đầu năm là một truyền thống độc đáo theo văn hóa Nhật Bản để đón may mắn cho năm mới. Túi May Mắn Fukubukuro thường chứa những món đồ bí mật, có giá trị lớn hơn so với số tiền phải chi trả. Với chương trình “Rinh túi may mắn - Tết nhà ấm nồng”, AEON Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm văn hóa thú vị và các ưu đãi bất ngờ trong dịp Tết Nguyên Đán.

Hãy đến TT BHTH & ST AEON và trên trang thương mại điện tử AEON EShop để trải nghiệm những sự kiện hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi cực khủng đang diễn ra nhé!