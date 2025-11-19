A Wonderland Of Joy – Tưng bừng mùa lễ hội tại đảo Hòn Tre

Khi người người bắt đầu đếm ngược đến những khoảnh khắc cuối cùng của năm, khu nghỉ dưỡng Nha Trang Marriott Resort & Spa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón bạn đến với một mùa lễ hội ngập tràn tinh thần nghỉ và dưỡng trọn vẹn. Nơi đây không chỉ là giao điểm của biển xanh và cát trắng, mà còn là bản hòa ca ánh sáng lung linh, hứa hẹn một kỳ nghỉ cuối năm nơi bạn khám phá những giá trị sâu sắc và tái tạo năng lượng.

Nha Trang, Việt Nam - Nằm biệt lập tại khu vực yên tĩnh của đảo Hòn Tre, Nha Trang Marriott Resort & Spa không chỉ là chốn ẩn mình khỏi phố thị mà còn là giao điểm của sự thanh bình và hơi ấm Giáng sinh, với những cây thông lấp lánh cùng giai điệu tưng bừng.

Dấu ấn Giáng sinh: Sum vầy trong sắc hồng ấm áp

Đón mùa lễ hội năm nay, khi đặt phòng với ưu đãi “A Festive Wonder” tại một trong các biệt thự, bạn sẽ mở ra hành trình đến với một Giáng Sinh lãng mạn, ấm cúng, nơi mỗi khoảnh khắc đều được thiết kế để trở thành kỷ niệm ngọt ngào.

Các tiện ích trong gói nghỉ dưỡng bao gồm dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí, bữa sáng mỗi ngày, bữa tối thân mật với thực đơn thiết kế sẵn tại nhà hàng Ý Mamma Mia Italian Cucina, quà tặng dành cho khách nhỏ tuổi, ưu đãi giảm 20% tại khu spa, và giảm giá đến 30% khi tham gia các bữa tiệc buffet theo chủ đề, áp dụng cho kỳ lưu trú từ hai đêm trở lên. Tìm hiểu thêm và đặt phòng ngay tại https://bit.ly/AFestiveWonderVI

Sân khấu của những vũ điệu ánh sáng

Mùa lễ hội tại Nha Trang Marriott Resort sẽ chính thức bắt đầu với Lễ thắp sáng cây thông vào đêm 6 tháng 12, tạo nên bầu không khí ấm cúng và nhiệm màu mở ra một xứ sở diệu kỳ. Kéo dài đến 25 tháng 12, mỗi ngày, một bất ngờ thú vị sẽ chờ đón các thiên thần nhỏ tới khám phá tại nghi thức Đếm Ngược Lịch Giáng Sinh (17:30 đến 18:00 diễn ra trong khuôn viên sảnh chính. Đặc biệt hơn cả, trong khoảng thời gian này, các vị khách nhí sẽ có cơ hội viết ra những điều ước đã ấp ủ từ lâu để gửi tới ông già Noel.

Hành trình vị giác tinh tuyển: Từng khoảnh khắc lễ hội đều có hương vị riêng

Kỳ nghỉ sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu đi những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Hãy cùng Nha Trang Marriott Resort & Spa, tận hưởng mùa lễ hội bằng tất cả các giác quan với những món ăn độc đáo đến từ nhiều nền văn hóa ẩm thực trên khắp thế giới như Việt Nam, Ý, hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Dành cho những ai tìm kiếm sự ấm cúng và tiện nghi riêng tư, dịch vụ In-Villa Turkey Set (áp dụng từ 19/12 đến 4/1/2026) mang trọn vẹn không khí Giáng Sinh đến tận biệt thự của bạn, với món gà tây truyền thống cùng các món ăn kèm được chế biến hoàn hảo.

Đêm Giáng sinh tưng bừng (24/12) là giao điểm của các nền ẩm thực: bạn có thể chọn bữa tiệc buffet thịnh soạn tại Sands và Greens – nơi hương vị truyền thống Việt Nam hòa quyện cùng phong vị lễ hội phương Tây (đi kèm đồ uống và nhạc sống); hoặc trải nghiệm sự tao nhã với thực đơn 5 món đặc sắc, tập trung vào hương vị Ý tại nhà hàng Mamma Mia, tạo nên dấu ấn lãng mạn cho đêm Noel.

Đặc biệt, hãy sẵn sàng cho thời khắc Giao thừa rực rỡ (New Year’s Eve Countdown Party - 31/12) bằng một hành trình ẩm thực đỉnh cao: bạn có thể chọn tiệc buffet Trung Á độc đáo tại Windy, nơi những hương vị Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ khám phá; hoặc dùng bữa tối thiết kế riêng tại Mamma Mia. Sau bữa tối, sự kiện Đếm Ngược Giao Thừa sẽ chiêu đãi bạn bằng chương trình giải trí đặc biệt, đưa cảm xúc thăng hoa trước thềm năm mới. Khoảnh khắc chuyển giao sẽ thêm phần lung linh ý nghĩa với màn pháo hoa rực rỡ, mở ra một khởi đầu mới tràn đầy hy vọng.

Ngoài ra, xuyên suốt tuần lễ từ 19-21 và 26-28 tháng 12, bữa tối buffet tại Sands và Greens đều được đầu tư để mang đến không gian lễ hội ngập tràn, thỏa mãn cả thị giác lẫn vị giác của du khách.

Mở khóa cân bằng: Khởi đầu một chương mới đầy năng lượng

Bên cạnh việc tận hưởng không khí lễ hội, đừng quên dành cho bản thân những khoảng thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, sẵn sàng khởi đầu một năm mới đầy sức sống tại Quan Spa. Những liệu pháp massage thư giãn và các gói chăm sóc toàn thân chuyên nghiệp được thiết kế để giúp bạn tìm lại sự cân bằng hoàn hảo giữa thể chất và tinh thần, để bạn sẵn sàng mở ra một chương mới theo cách trọn vẹn nhất.

Tìm hiểu thêm thông tin mùa lễ hội tại Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island: https://bit.ly/NhaTrangMarriott_FestiveBrochure_2025

Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island

Hotline: +84 258-359-8888 | Email: mhrs.cxrht.reservation@marriott.com

Website: marriottnhatranghontre.com