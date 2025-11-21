7 người thoát nạn trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hà
TPO - Tiếp nhận tin báo cháy ngôi nhà ở phường Vĩnh Hưng, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa sắt chữa cháy và hướng dẫn 7 người thoát nạn an toàn.

Cảnh sát phá cửa giúp 7 người thoát nạn trong vụ cháy nhà ở phường Vĩnh Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 20/11, cảnh sát tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà dân có địa chỉ số 25A ngõ 179 ngách 169, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Ngay lập tức, Công an phường Vĩnh Hưng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, phá cửa và sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời hướng dẫn 7 người dân di chuyển thoát nạn an toàn.

Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra cháy tại số 42A đường Bưởi (phuòng Giảng Võ, Hà Nội).

Công an TP Hà Nội đã điều động Đội CC và CNCH khu vực số 8 và số 2 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng chữa cháy ngôi nhà ở đường Bưởi.

Qua thông tin trinh sát xác định đám cháy tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng và có người mắc kẹt bên trong, chỉ huy chữa cháy ngay lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn; đồng thời triển khai đội hình phá cửa cuốn tại tầng 1 để chữa cháy.

Quá trình chữa cháy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Công an phường sở tại hướng dẫn 3 người thoát nạn, cứu được 2 người (trong đó có 1 trẻ em) ra ngoài an toàn, không để cháy lan lên các tầng phía trên của căn nhà và các nhà dân lân cận.

Thanh Hà
