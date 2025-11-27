5 năm chương trình Viettel Digital Talent đồng hành cùng các tài năng trẻ Việt

Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ Bế giảng 2025 kết hợp Kỷ niệm 5 năm chương trình Thực tập sinh Tài năng Viettel Digital Talent (VDT). Sự kiện diễn ra đồng thời tại Trụ sở Tập đoàn Viettel, Hà Nội và Khách sạn Kim Đô, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của Lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các Tổng công ty, các đối tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo – công nghệ cùng hơn 500 thực tập sinh/cựu thực tập sinh và đội ngũ cố vấn (mentor) từ 5 mùa chương trình. Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ Viettel triển khai chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực công nghệ lõi.

5 năm – những con số biết nói

Ra mắt từ năm 2021, Viettel Digital Talent nằm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trẻ lĩnh vực công nghệ để tham gia các dự án trọng điểm của Viettel, đồng thời là lời cam kết để đầu tư dài hạn cho những hạt giống ươm mầm, góp phần vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Tập đoàn.

Chương trình được tổ chức thường niên, do đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Viettel thiết kế, gồm 2 giai đoạn đào tạo trong 6 tháng. Ở giai đoạn 1, sinh viên tham gia đào tạo chuyên sâu và được dẫn dắt, định hướng nghề nghiệp bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Giai đoạn 2, sinh viên thực tập toàn thời gian tại các Tổng công ty của Viettel, trực tiếp tham gia vào dự án thực tế lớn.

Sau 5 năm, chương trình đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ ứng tuyển, trong đó hơn 800 hồ sơ đạt giải quốc gia – quốc tế, hơn 250 hồ sơ du học sinh từ nhiều trường top 100 thế giới và đã có gần 1.200 thực tập sinh được đào tạo tại Viettel.

Hơn 400 trong số đó trở thành nhân viên chính thức của Viettel ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và 40% sáng kiến bước ra từ chương trình được ứng dụng thực tế tại Tập đoàn.

Những con số này thể hiện vai trò của VDT không chỉ là một chương trình thực tập – mà là bệ phóng tài năng số quốc gia, nơi các kỹ sư trẻ được tiếp cận công nghệ mới, tham gia các dự án trọng điểm và được dẫn dắt bởi đội ngũ mentor đầu ngành.

Dịp kỷ niệm đặc biệt

Không chỉ là Lễ Bế giảng đánh dấu chặng đường 6 tháng thử thách và trưởng thành của các Thực tập sinh tài năng mùa 2025, sự kiện năm nay còn là dấu mốc quan trọng kỷ niệm hành trình 5 năm chương trình đã đồng hành cùng hàng nghìn bạn trẻ, trở thành bệ phóng vững chắc trên con đường sự nghiệp của họ.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã vinh danh 10 sáng kiến công nghệ xuất sắc nhất mùa VDT 2025, 10 câu chuyện truyền cảm hứng và các giải “Inspiring Women in Tech” - nữ thực tập sinh có đóng góp nổi bật trong mùa, “Inspiring Mentor” - dành cho những cố vấn đã đồng hành, dẫn dắt và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thực tập sinh”, “Cá nhân xuất sắc” và “Tập thể xuất sắc” - ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng và phát triển Viettel Digital Talent trong suốt những năm qua

Tại sự kiện, Ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: “Viettel Digital Talent cam kết tạo ra những bài toán thách thức để các bạn được thử sức và trưởng thành; Cam kết đầu tư mời các thầy cô, chuyên gia hàng đầu thế giới mang đến những bài giảng chất lượng nhất; Cam kết bố trí đội ngũ cố vấn là những người Viettel tâm huyết, giỏi chuyên môn và phù hợp nhất để đồng hành cùng các bạn. Chúng tôi cũng cam kết tổ chức những chương trình thật sự ý nghĩa và bổ ích, để 06 tháng tham gia VDT không hoài phí. Tập đoàn luôn sẵn sàng là bệ đỡ vững chắc, nâng bước các bạn phát triển lên tầm cao mới.”