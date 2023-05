5 dự án chậm tiến độ ở Hòa Bình bị đề nghị thu hồi

TPO - Thanh tra tỉnh Hòa Bình xác định 5 dự án tại huyện Đà Bắc chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời đề nghị xem xét thu hồi nếu chủ đầu tư các dự án không thực hiện. Trong đó, có dự án Khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Sung, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai Đà Resort; dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp chợ truyền thống huyện Đà Bắc…

Có dự án chậm tiến độ 52 tháng

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa công bố kết luận thanh tra (KLTT) về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, tài chính, xây dựng để thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đà Bắc, giai đoạn 2011 - 2021…

Theo đó, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 11/15 dự án. Không thanh tra 4 dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án.

Đáng chú ý, KLTT chỉ ra 5 dự án thực hiện chậm tiến độ từ 5-52 tháng theo quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm: dự án Khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Sung, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai Đà Resort, dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp chợ truyền thống huyện Đà Bắc, dự án thủy điện Trung Thành và dự án Sản xuất gỗ ván ép cao cấp.

Theo KLTT, dự án Khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Sung (xã Tiền Phong) do Công ty CP Đầu tư du lịch Hòa Bình chậm tiến độ thực hiện dự án theo giai đoạn I (từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2023). Nguyên nhân do việc vận chuyển, tập kết vật tư, vật liệu gặp trở ngại cho chủ đầu tư vì để ra Đảo Sung phải di chuyển bằng đường thủy.

Cùng với đó, đơn vị có chủ trương thay đổi phân khúc đầu tư với khái toán mức đầu tư công trình ban đầu là các công trình 2 sao, 3 sao, nay thay đổi lên mức công trình tiêu chuẩn 5 sao dẫn đến một loạt các thiết kế cũ gồm nhà đón, nhà hàng, nhà hội nghị, biệt thự... trở nên lạc hậu không phù hợp phải hủy bỏ toàn bộ thiết kế cũ, đồng thời phải thiết kế lại và bổ sung thêm các khu mới như: khu bể bơi; Spa; khu thể thao; khu dinh thự; biệt thự VIP,... đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai Đà Resort do Công ty TNHH TTH Mai Đà làm chủ đầu tư, chưa thực hiện đầu tư xây dựng, dự án chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân là do dự án chưa thực hiện được thủ tục thuê đất dẫn đến chậm tiến độ. Đơn vị đã thỏa thuận về giá đền bù đất và hoa mầu trên đất cho các hộ dân trong khu vực dự án, đã chi trả cho các hộ dân tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do hiện trạng đất của các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên doanh nghiệp và các hộ dân đang lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Đà Bắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó xin phép UBND tỉnh thực hiện chuyển nhượng cho doanh nghiệp.

Tại dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp chợ truyền thống huyện Đà Bắc do HTX đầu tư và phát triển chợ Đà Bắc làm chủ đầu tư chậm tiến độ 18 tháng; dự án Sản xuất gỗ ván ép cao cấp tại xã Tú Lý do Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Hà thực hiện chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư (tháng 1/2021 đưa dự án chính thức đi vào hoạt động). 2 đơn vị này báo cáo, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 phải giãn cách xã hội nên chậm triển khai thực hiện.

Tại dự án thủy điện Trung Thành do Công ty CP đầu tư thủy điện Hoàng Sơn làm chủ đầu tư chậm tiến độ 52 tháng theo quyết định chủ trương đầu tư do vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên. Hiện tại, vướng mắc về trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định nên dự án chậm tiến độ, chưa triển khai thực hiện được.

Đối với các dự án chậm triển khai, các nhà đầu tư đề xuất UBND tỉnh được gia hạn tiến độ thực hiện dự án và đề nghị các cơ quan nhà nước hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai đầu tư đưa dự án vào hoạt động.

Xem xét thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không thực hiện

Từ kết quả thanh tra trên, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát đối với 5 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư thực hiện chậm tiến độ.

Có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương triển khai, thực hiện dự án theo tiến độ hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Nếu chủ đầu tư các dự án không thực hiện, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất thu hồi dự án theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đà Bắc kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư còn vướng mắc về thủ tục đất đai để các nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục dự án theo quy định.

Cùng với đó, yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm tiến độ cần khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đưa các dự án vào hoạt động ,nếu quá hạn theo quyết định chủ trương đầu tư thì xử lý theo quy định.

Xây trụ sở công ty trên đất trồng cây lâu năm KLTT cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện trình tự thủ tục về đất đai; thực hiện nghĩa vụ tài chính; đầu tư xây dựng… Trong đó, Công ty TNHH Thủy Sản Mavin Hòa Bình đã ký hợp đồng mượn tài sản của người dân tại thôn Dưng (xã Hiền Lương) để mượn 3.124m2 đất trồng cây lâu năm xây trụ sở công ty khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thanh tra tỉnh Hòa Bình đề nghị UBND huyện Đà Bắc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để Công ty TNHH Thủy Sản Mavin Hòa Bình xây dựng trụ sở làm việc trên đất trồng cây lâu năm. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Hiền Lương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.