Danh sách loạt dự án chậm tiến độ bị tỉnh Hòa Bình 'thẳng tay' chấm dứt

TPO - Do chậm tiến độ và không thực hiện đúng các cam kết với tỉnh Hòa Bình nên loạt dự án lớn, thậm chí có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trên địa bàn tỉnh này vừa bị chấm dứt hoạt động.

UBND tỉnh Hoà Bình vừa công khai thông báo về việc đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hùng Thoa là nhà đầu tư.

Trước đó, dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận giãn tiến độ đầu tư và đưa dự án đi vào hoạt động từ tháng 7/2018.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 21/7/2022, dự án chậm tiến độ 4 năm, tổng diện tích đất được giao 2.556,4 m2/3.000 m2, nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án ngoài thực địa, chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng,...

Do đó, tỉnh quyết định Hùng Thoa không được tiếp tục sử dụng địa điểm và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Cũng mới đây, tỉnh đã chấm dứt hoạt động dự án Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Yên Thủy tại xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy do CTCP Tập đoàn FLC là nhà đầu tư.

Dự án có quy mô 150,33 ha; tổng mức đầu tư 2.883 tỷ đồng; được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 9/3.

Theo tiến độ, đến hết tháng 7 hoàn thành các thủ tục pháp lý; đầu tư xây dựng các hạng mục công trình từ tháng 8; đến tháng 8/2024 hoàn thành đầu tư hạng mục khách sạn, resort, trung tâm hội nghị và đến tháng 8/2026 hoàn thành đầu tư hạng mục sân golf và công trình phụ trợ.

Đến nay, nhà đầu tư chưa triển khai các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, các thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngoài ra, địa phương thông tin doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cam kết được phê duyệt. Cụ thể, ngày 11/11, tại thời điểm kiểm tra tình hình thực hiện dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện FLC báo cáo chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa ký quỹ bảo đảm đầu tư, chưa triển khai các thủ tục pháp lý sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh Hòa Bình cũng vừa chấm dứt hoạt động của hai dự án do chậm tiến độ và không thực hiện đúng các cam kết với địa phương này, cụ thể gồm dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét Phú Lai - Đoàn Kết, huyện Yên Thủy do CTCP Xi măng X18 là nhà đầu tư; dự án Nhà máy Sản xuất cơ kim khí tại thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn do Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hòa Bình là chủ đầu tư.