4.000 vận động viên tham gia giải chạy marathon 'Về miền Ví Giặm'

TPO - Giải marathon “Về miền Ví Giặm” sẽ thu hút 4.000 vận động viên trong nước và nước ngoài tranh tài. Đây là giải Marathon có quy mô lớn nhất lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An.

Ngày 10/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về giải chạy marathon “Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm”. Sự kiện thu hút 4.000 vận động viên chuyên nghiệp lẫn bán chuyên, trong đó có cả vận động viên người nước ngoài đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan…

Địa điểm xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, các vận động viên sẽ băng qua những cung đường quen thuộc của thành Vinh, ven sông Lam, ngắm phà Bến Thủy nổi tiếng… Các vận động viên tham dự ở 4 cự li: 5km, 10km, 21km, 42km.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, đây là lần đầu tiên có một giải marathon chuyên nghiệp quy mô lớn được tổ chức tại Nghệ An. Mỗi runner sẽ là một đại sứ du lịch. Do đó, tỉnh coi đây là một cơ hội để quảng bá hình ảnh của Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với du khách trong và ngoài nước.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho giải đã sẵn sàng. Những khó khăn về giao thông, các điểm chốt chặn, đường truyền điện đảm bảo ánh sáng cho vận động viên, công tác hậu cần, hỗ trợ y tế…, tỉnh Nghệ An đã giao cho các sở, ban ngành liên quan giải quyết.

Ban tổ chức mong muốn, thông qua một hoạt động thể thao, các vận động viên có cơ hội được đặt chân đến những vùng đất có đầy đủ sắc thái. Không chỉ thiên nhiên tươi đẹp, các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội đặc sắc, mà còn có những nông sản đặc biệt, những món ăn được chế biến độc đáo “chẳng nơi nào có được…”.

Với giải Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm, tỉnh Nghệ An chính thức gia nhập bản đồ điểm đến của giới runner cả nước. Sau Huế và Quảng Bình, Nghệ An chính là địa phương tiếp theo của khu vực Bắc Trung Bộ có giải marathon chuyên nghiệp, qua đó liên kết vùng, kích cầu du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kỳ vọng: “Giải này sẽ tạo ra những động lực phát triển mới. Đồng thời cũng mở ra một tiền lệ cho các giải khác, xem Nghệ An là một điểm dừng chân mới, hấp dẫn. Và tôi tin, Nghệ An có tiềm năng cũng như có đủ các nguồn lực để tổ chức các sự kiện lớn thành công”.